Spineway : Distribution de la gamme Mont Blanc Evo autorisée aux Etats Unis

Communiqué de presse

Ecully, le 17 octobre 2018

Distribution de la gamme Mont-Blanc Evo autorisée aux Etats-Unis

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), a finalisé son dossier réglementaire et peut désormais commercialiser aux États-Unis sa gamme Mont-Blanc Evo présentée lors du congrès Eurospine en septembre de cette année.

Cette évolution de la gamme phare Mont-Blanc qui est déjà distribuée sur le territoire, offre aux chirurgiens un nouvel implant au vissage deux fois plus rapide et une meilleure efficacité des instruments de pose. Elle sera proposée en version standard (non stérile) et en version stérile « prête à l'emploi », une caractéristique différenciante qui sera très attendue par les chirurgiens américains.

Spineway qui a d'ores et déjà débuté la production de ces nouveaux implants et instruments, devrait pouvoir enregistrer ses premières ventes américaines au cours du 1er trimestre 2019.

Par ailleurs, la société devrait obtenir le marquage CE en 2019 pour une distribution en Europe et dans le reste du monde.

Spineway marque ainsi une première étape dans la reconquête du marché américain et devrait accélérer la réorganisation de sa filiale américaine conformément à son plan stratégique.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

