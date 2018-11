Spineway : nouveau CEO pour la filiale américaine

16/11/2018 | 15:50

Le groupe de technologies médicales Spineway annonce une réorganisation de la gouvernance de sa filiale américaine afin de redynamiser ses ventes sur cette zone, avec l'arrivée d'un nouveau CEO en la personne de Jon Luedke.



Ce dernier dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur du rachis. Il a occupé des postes de direction générale et de direction des ventes au sein de grands groupes (Zimmer Spine et Centinel Spine) et de PME innovantes (Wenzel Spine et Prosidyan).



Philippe Laurito passera au poste de directeur technique et exercera ces fonctions au sein de la filiale jusqu'à la fin de l'année afin d'assurer la transition avec le nouveau CEO et un suivi technique des affaires en cours.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.