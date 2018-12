Spineway : présentation des techniques au Pérou

24/12/2018 | 10:07

Spineway indique avoir présenté, en collaboration avec son distributeur péruvien auprès d'une centaine de chirurgiens locaux, ses techniques opératoires à la pointe de l'innovation lors d'un symposium au Pérou.



Implanté au Pérou depuis 2014 grâce au leader de la distribution en chirurgie orthopédique et neurochirurgicale, le fournisseur français d'implants et ancillaires chirurgicaux a décidé d'accélérer ses ventes des gammes Mont-Blanc et Kili en Amérique du Sud.



Après des exposés académiques, un atelier a eu lieu, pendant lequel le Dr Gilles Norotte représentant Spineway, a montré la technique qu'il utilise pour aborder rapidement et simplement la partie antérieure de la colonne lombaire.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.