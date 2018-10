Spineway : va pouvoir distribuer Mont-Blanc Evo aux US

17/10/2018 | 18:46

Spineway, entreprise spécialisée dans les implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale, annonce ce soir avoir finalisé son dossier réglementaire et pouvoir désormais commercialiser aux États-Unis sa gamme Mont-Blanc Evo.



Celle-ci avait été présentée lors du congrès Eurospine en septembre.



'Cette évolution de la gamme phare Mont-Blanc, qui est déjà distribuée sur le territoire, offre aux chirurgiens un nouvel implant au vissage deux fois plus rapide et une meilleure efficacité des instruments de pose. Elle sera proposée en version standard (non stérile) et en version stérile 'prête à l'emploi', une caractéristique différenciante qui sera très attendue par les chirurgiens américains', commente Spineway.



Le groupe s'attend à enregistrer ses premières ventes américaines au cours du 1er trimestre 2019.





