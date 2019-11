SPINEWAY : Mont-Blanc MIS brevet délivré en Europe

Communiqué de presse Ecully, le 4 novembre 2019





Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), vient de se voir délivrer un brevet en Europe pour sa gamme innovante Mont-Blanc MIS.

Depuis 2008, Spineway investit en propriété industrielle lui permettant d’afficher à ce jour un portefeuille de plus de 35 brevets et de confirmer son statut d’entreprise innovante. Conformément à sa stratégie de renforcement de ses gammes de produits à plus forte valeur ajoutée, Spineway poursuit sa politique de propriété intellectuelle soutenue qui se traduit par le dépôt régulier de nouveaux brevets.

Après les Etats-Unis, l’Office Européen des Brevets (OEB) vient ainsi de délivrer à Spineway un brevet pour sa gamme Mont-Blanc MIS, lui assurant le monopole d’exploitation ainsi que la protection de son innovation dans près de 40 pays pour une durée de 20 ans. Cette reconnaissance lui permet de confirmer le caractère innovant de sa gamme MIS marquant ainsi une étape importante pour son redéploiement.

Fort de ce brevet qui vient renforcer le portefeuille du Groupe, Spineway va poursuivre sa stratégie d’innovation et le renforcement de ses positions sur les pays matures.





Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

