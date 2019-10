SPINEWAY : réduit ses pertes au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spineway a enregistré une perte nette de 1,61 million d’euros au premier semestre contre une perte de 1,93 million d’euros à la même époque. La perte d’exploitation a suivi la même tendance, passant de 1,62 à 1,58 million d’euros. Sur cette période, le spécialiste des implants chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale a optimisé ses charges de structure et opéré une réorganisation de ses effectifs qui lui permet d’afficher une baisse de 12 % de ses charges de personnel.Ces efforts de gestion de l'ordre de 500 000 euros en année pleine, porteront leur plein effet sur le second semestre.Le chiffre d'affaires a chuté de 22 % à 2,6 millions d'euros.La structure financière du groupe s'est renforcée au cours de la période avec l'activation de nouveaux financements portant la trésorerie disponible à 1,3 million d'euros à fin juin contre 0,1 million d'euros en décembre 2018. Par ailleurs, les capitaux propres au 30 juin 2019 s'élèvent à 2,654 millions d'euros contre 946 000 euros fin décembre 2018.L'endettement net du groupe passe pour sa part de 4,1 millions d'euros fin décembre 2018 à 3,5 millions d'euros au 30 juin 2019 dont 980 000 euros d'OCEANE non converties à la date de clôture du semestre. Ces dernières ont depuis été converties.Depuis la clôture du semestre, le groupe a décidé d'interrompre le programme de rachat des parts d'IMS initié en mai 2019 dont il détient 6,9 % à fin septembre et envisage des rapprochements avec d'autres acteurs du marché plus en lien direct avec son activité. Pour mener à bien ces rapprochements et poursuivre le déploiement de ses activités sur ses zones historiques, Spineway a signé un accord de financement avec la société Negma Group pour un montant maximal de 40 millions d'euros dont l'exercice des tranches d'obligations convertibles reste à la main de Spineway et lui permettra de financer son activité sur plusieurs années.