Spineway : Signature d'un contrat de financement avec

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUE DU SUD

Communiqué de presse Ecully, le 18 octobre 2019 2) Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire Participation de l'actionnaire (en %) Base non diluée Base diluée (1) Avant émission 1% 1% Après l'émission d'un maximum de [5 468 025 949] (ensemble du programme) actions ordinaires 0,08% 0,08% nouvelles, incluant les Commitment Fee4, provenant du remboursement en actions des seules OCA.5 Après l'émission d'un maximum de [6 000 000 000] (ensemble du programme) actions ordinaires nouvelles, incluant les Commitment Fee4, provenant 0,07% 0,07% du remboursement en actions des OCA et de l'exercice des BSA.5

(1): En supposant l'exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour pouvant conduire à la création d'un nombre maximum indicatif de 133 520 736 actions nouvelles, incluant l'exercice des 137 805 BSA émis dans le cadre de l'émission d'ORNANE assortie de BSA au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD et de 80 916 666 BSA émis dans le cadre de l'émission d'OCEANE assortie de BSA au profit du fonds d'investissement European High Growth Opportunities Manco SA. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse et des dernières augmentations de capital réalisées par la société lors de la conversion de ces BSA.

Les investisseurs sont invités à prendre, avant de décider d'acquérir ou de souscrire des actions de Spineway, en considération l'ensemble des informations détaillées concernant SPINEWAY, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque notamment liés à la maîtrise du besoin en fonds de roulement, de liquidité, et de dilution figurent dans le rapport de gestion relatif

l'exercice 2018 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de SPINEWAY, sur son site internet ( www.spineway.com).

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :