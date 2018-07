Spir Communication : 364.597 actions apportées à l'OPR

31/07/2018 | 13:17

Euronext Paris et Kepler Cheuvreux ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Spir Communication, du 12 au 25 juillet inclus, Sofiouest a acquis, au prix de 2,10 euros par action, 364.597 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation, aucune action n'ayant été acquise sur le marché.



Par conséquent, à la clôture de l'offre, l'initiateur détient, directement et par l'intermédiaire de Prépart SCS qu'elle contrôle, 4.512.637 actions Spir représentant 74,05% du capital et au moins 84,53% des droits de vote de la société.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.