Spir Communication : Déclaration des opérations hebdomadaires effectuées dans le cadre d'un programme de rachat_Période du 260819 au 300819 2 septembre 2019 0 02/09/2019 | 15:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SPIR COMMUNICATION Société anonyme au capital de € 24 354 948 Siège social : 89 rue du Faubourg St Honoré, 75008 Paris 317 082 675 RCS Paris Déclaration des opérations hebdomadaires effectuées dans le cadre d'un programme de rachat dans les conditions de l'article 5§2 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Publication effectuée en application de l'article 2.3 du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016 Période du 26 au 30 août 2019 Présentation agrégée par jour et par marché Code identifiant de Volume total Prix pondéré Code Identifiant de Jour de la moyen journalier Nom de l'émetteur l'instrument journalier (en nombre Marché l'émetteur transaction d'acquisition des financier d'actions) actions SPIR 969500H9KVBP2IJCZQ48 26/08/2019 FR0000131732 466 4,1 XPAR COMMUNICATION SPIR 969500H9KVBP2IJCZQ48 27/08/2019 FR0000131732 209 4,08 XPAR COMMUNICATION SPIR 969500H9KVBP2IJCZQ48 30/08/2019 FR0000131732 434 4,2 XPAR COMMUNICATION 1 Présentation détaillée transaction par transaction jour/heure Code identifiant Prix Quantité Code Numéro de Objectif du Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI de la de l'instrument unitaire Devise identifiant référence de la achetée rachat transaction financier (unité) marché transaction SPIR CREDIT 26/08/2019 969500H9KVBP2IJCZQ48 INDUSTRIEL ET N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 FR0000131732 4,1 EUR 20 XPAR 1110542-257b238 Annulation COMMUNICATION 09:45:27 COMMERCIAL SPIR CREDIT 26/08/2019 969500H9KVBP2IJCZQ48 INDUSTRIEL ET N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 FR0000131732 4,1 EUR 440 XPAR 1110542-513b238 Annulation COMMUNICATION 15:01:12 COMMERCIAL SPIR CREDIT 26/08/2019 969500H9KVBP2IJCZQ48 INDUSTRIEL ET N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 FR0000131732 4,1 EUR 6 XPAR 1110542-769b238 Annulation COMMUNICATION 15:03:05 COMMERCIAL SPIR CREDIT 27/08/2019 969500H9KVBP2IJCZQ48 INDUSTRIEL ET N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 FR0000131732 4,08 EUR 209 XPAR 1110542-1025b239 Annulation COMMUNICATION 07:43:56 COMMERCIAL SPIR CREDIT 30/08/2019 969500H9KVBP2IJCZQ48 INDUSTRIEL ET N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 FR0000131732 4,2 EUR 204 XPAR 1110542-1537b242 Annulation COMMUNICATION 12:38:05 COMMERCIAL SPIR CREDIT 30/08/2019 969500H9KVBP2IJCZQ48 INDUSTRIEL ET N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 FR0000131732 4,2 EUR 230 XPAR 1110542-1793b242 Annulation COMMUNICATION 12:41:57 COMMERCIAL 2 La Sté Spir Communication SA a publié ce contenu, le 02 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le02 septembre 2019 13:22:00 UTC. Document original