JMP - vOICI LE PLAMARES RECAP EN TEMPS REEL DES RESULTS A 13H17

Ronc vert est une continuation de tendance (comme spir)

Diganostic medical rond vert blanc qui est un demarrage de tendace sans activitié les jours precedents (c est LE SIGNAL a pas louper )

Arcelor ( Rond vert interieur rouge) cela veut dhier qhier il la valeur etait rouge et que peut etre on a un rebond technique, la force du result donne la puissance



etc

LE rond 4 sur spri veut dir Volume historique 4probable fin de journee 4 eme jamais atteind



