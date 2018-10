Splunk : Les entreprises gardent une longueur d'avance sur l’évolution numérique grâce à la plateforme Splunk

L'ambition de la technologie Splunk>Next est d’étendre l’accès à de nouvelles données et de doter les utilisateurs de nouveaux moyens reposant sur l’analyse des flux (Streaming Analytics), l’exploration à très grande échelle de manière unifiée (Data Fabric Search) et les expériences connectées (Connected Experiences).

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), fournisseur d’actions et de résultats issus du monde des données, a dévoilé aujourd’hui sa vision de l’industrie et du produit qui permettra à ses clients de prendre la prochaine vague d'évolution qui touchera leurs activités grâce aux données. A l’aide d’une série d'innovations en matière de machine learning, de performances et d'échelle, les nouvelles versions de Splunk Enterprise™ et de Splunk Cloud™ permettent de poser des questions en toute simplicité, de prendre des mesures précises et d'obtenir des résultats commerciaux significatifs en accédant aux données où qu’elles se trouvent. Splunk Enterprise 7.2 est maintenant disponible.

« Nous sommes au cœur d’une révolution des données et ces nouvelles versions de produit permettent à la plateforme Splunk d’évoluer au même rythme que notre monde pour délivrer des résultats, peu importe l’entreprise, l'équipe ou les données », explique Doug Merritt, président et PDG de Splunk. « Il existe aujourd’hui deux types d’entreprises : celles qui se contentent d'utiliser les données pour enregistrer des événements et celles qui s'appuient dessus pour faire bouger les choses. Les progrès en matière de machine learning, de performances et d’investigation de la plateforme Splunk aident nos clients à réagir rapidement et notre feuille de route produits fera évoluer les mentalités sur le champ des possibles. »

« Nous avons besoin d'une technologie qui nous aide à toujours dépasser les attentes de nos clients et Splunk nous aide à devenir plus proactifs et moins réactifs, a déclaré Sean Kenny, SVP et CIO de Carnival Cruise Line. L’'industrie du voyage a entièrement été réorganisée par le digital. Splunk nous permet de collecter des données une seule fois et de les exploiter de multiples façons. De la planification d'une croisière en ligne aux services que nous offrons à bord, Splunk permet à nos équipes d'offrir la meilleure expérience qui soit. »

Splunk>Next étend l’accès à toutes ses données, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes d’obtenir des renseignements illimités.

Lors de .conf18, et en plus des mises à jour de Splunk Enterprise et Splunk Cloud, près de 10 000 clients et partenaires de Splunk ont vu Doug Merritt, CEO, et Tim Tully, Chief Technology Officer, dévoiler Splunk>Next, une série de technologies visionnaires en constante évolution qui étend la puissance de Splunk à de nouvelles sources de données et à de nouveaux utilisateurs, quels que soient le lieu, le moment et la méthode d'accès, pour délivrer des renseignements illimités. Ces innovations, disponibles dans le cadre de programmes bêta en cours, vont permettre aux clients :

D’évaluer, de transformer et d'analyser les données en mouvement dans Splunk Data Stream Processor ;

D’effectuer des recherches à très grande échelle, en analysant des milliards d'événements en quelques millisecondes grâce à la recherche fédérée sur plusieurs déploiements Splunk à travers Splunk Data Fabric Search ;

D’interagir avec les produits Splunk dans le cadre d'une expérience mobile grâce à Splunk Mobile et Splunk Cloud Gateway ;

D’utiliser la réalité augmentée (RA) pour interagir avec les données et agir à partir de celles-ci grâce à des fonctionnalités telles que les codes QR, la numérisation de tableaux de bord, le balayage UPC et les communications NFC ;

De visualiser l'ensemble des flux de processus métier et du parcours de leur client pour leur permettre de déceler des tendances et de prendre des décisions plus intelligentes grâce à Splunk Business Flow ;

De poser des questions sur Splunk à l’aide de la voix et du texte et recevoir des réponses immédiates en langage naturel ;

De créer des applications de nouvelle génération riches en données et accéder à une suite complète d’exemples de codes, à des services faits pour le Cloud and plus encore avec Splunk Developer Cloud.

« Splunk s'appuie sur son solide héritage pour évoluer et devenir la plateforme de l'avenir, a déclaré Tim Tully. Notre ambition pour ce produit est d'élargir le champ des possibles pour rendre Splunk utilisable partout, par tout le monde, mais aussi d'aider nos clients à retrouver des schémas dans tous les aspects de leurs activités en distillant l’intelligence artificielle et le machine learning de l'ensemble de notre portefeuille de produits. Et nous faisons cela pour toutes les données, qu'elles soient en mouvement ou au repos, et quels que soient la source et le type d'appareil choisi pour passer à l’action. »

L'écosystème de Splunk soutient dès aujourd'hui les investissements technologiques des clients

Grâce au vaste écosystème de partenariats et d'intégrations technologiques de Splunk, Splunk Cloud et Splunk Enterprise boostent les investissements réalisés par les clients dans différentes technologies et sources de données. Aujourd'hui, ils peuvent injecter et extraire tout type de données depuis la plateforme Splunk, quels que soient leur format, leur état ou leur emplacement. Les nouvelles fonctionnalités incluent :

L’assistant d'intégration des données (Guided Data Onboarding) , une nouvelle interface utilisateur graphique qui aide les clients à déplacer des données vers Splunk Cloud ou Splunk Enterprise, mais aussi à choisir la meilleure méthode d’intégration selon leur architecture spécifique ;

, une nouvelle interface utilisateur graphique qui aide les clients à déplacer des données vers Splunk Cloud ou Splunk Enterprise, mais aussi à choisir la meilleure méthode d’intégration selon leur architecture spécifique ; L’outil « Logs to Metrics » , qui permet de configurer et convertir des événements de type logs en métriques afin de bénéficier de performances exceptionnelles lors de la supervision de métriques et de l’alerting via la plateforme Splunk ;

, qui permet de configurer et convertir des événements de type logs en métriques afin de bénéficier de performances exceptionnelles lors de la supervision de métriques et de l’alerting via la plateforme Splunk ; Des algorithmes de la Communauté Splunk pour le Machine Learning Toolkit (MLTK) sur GitHub , qui enrichissent les créations et les algorithmes des clients en leur permettant de partager, d’affiner et de s'appuyer sur les contributions de la communauté GitHub ;

, qui enrichissent les créations et les algorithmes des clients en leur permettant de partager, d’affiner et de s'appuyer sur les contributions de la communauté GitHub ; Le conteneur Splunk MLTK pour TensorFlow™ qui enrichit la valeur de Splunk MLTK en apportant les contributions et les fonctionnalités supplémentaires fournies par TensorFlow, la célèbre librairie open-source de calcul numérique hautes performances ;

qui enrichit la valeur de Splunk MLTK en apportant les contributions et les fonctionnalités supplémentaires fournies par TensorFlow, la célèbre librairie open-source de calcul numérique hautes performances ; Le connecteur Splunk MLTK pour Apache Spark™, qui puise dans une vaste bibliothèque de machine learning évolutive, MLib.

« T-Mobile est toujours en quête de meilleurs moyens d'améliorer l’expérience de ses clients et Splunk joue un rôle décisif dans cette démarche », explique Jonathan Silberlicht, Directeur senior, Gestion des services réseau et solutions clients de T-Mobile. « Grâce aux améliorations des capacités de machine learning et des performances du nouveau Splunk Enterprise, T-Mobile peut offrir une encore meilleure expérience à ses clients en aidant les équipes de service et de vente au détail à bénéficier d'une visibilité en temps réel sur leurs systèmes et outils. Elles peuvent ainsi tout gérer, de l'activation de nouveaux téléphones au paiement des factures, et donc assurer une expérience exceptionnelle sur notre réseau. »

« Grâce au Machine Learning Toolkit (MLTK) Splunk, nous avons créé un modèle de machine learning qui nous a permis de détecter très tôt des défaillances imprévues, et donc de réaliser des économies considérables, commente René Alghrim, Manager Data Analytics de Zeppelin GmbH. Grâce au machine learning et aux données machine que nous collections déjà via diverses sources, nous pouvons identifier les activités anormales puis explorer, tester et valider différents modèles pour réagir à ces renseignements. En utilisant le machine learning de Splunk Enterprise, nous avons déjà pu raccourcir nos délais de réparation, réduire nos coûts de maintenance et impacter significativement notre activité. »

Splunk, leader en performances, en évolutivité et en simplicité de gestion

Splunk Cloud et Splunk Enterprise peuvent évoluer pour prendre en charge des milliards d'événements, quasiment en temps réel, tout en maintenant les mêmes performances et en contrôlant les coûts. Parmi les nouvelles fonctionnalités :

Le SmartStore Splunk , qui offre la possibilité de maximiser la flexibilité de la gestion des données tout en maintenant les mêmes performances de recherche et en permettant de faire évoluer séparément la couche de calcul (CPU) et celle du stockage en fonction des demandes de l’entreprise ; SmartStore évalue automatiquement les habitudes d'accès aux données des utilisateurs pour déterminer les données devant être accessibles pour des analyses en temps réel et celles devant être stockées à long terme et à moindre coût ;

, qui offre la possibilité de maximiser la flexibilité de la gestion des données tout en maintenant les mêmes performances de recherche et en permettant de faire évoluer séparément la couche de calcul (CPU) et celle du stockage en fonction des demandes de l’entreprise ; SmartStore évalue automatiquement les habitudes d'accès aux données des utilisateurs pour déterminer les données devant être accessibles pour des analyses en temps réel et celles devant être stockées à long terme et à moindre coût ; La gestion de la charge (Workload Management) qui permet de hiérarchiser l’attribution des ressources de calcul et de mémoire utilisées par la plateforme Splunk pour les recherches et les alertes afin de veiller à ce que les analyses les plus cruciales des utilisateurs soient effectuées en premier ;

qui permet de hiérarchiser l’attribution des ressources de calcul et de mémoire utilisées par la plateforme Splunk pour les recherches et les alertes afin de veiller à ce que les analyses les plus cruciales des utilisateurs soient effectuées en premier ; Splunk sur Docker : Splunk prend désormais en charge le déploiement de Splunk Enterprise 7.2 dans des conteneurs Docker et permet aux clients de déployer et d'adapter rapidement Splunk en fonction des besoins de leur organisation ;

: Splunk prend désormais en charge le déploiement de Splunk Enterprise 7.2 dans des conteneurs Docker et permet aux clients de déployer et d'adapter rapidement Splunk en fonction des besoins de leur organisation ; Les données dynamiques : Archive Active, la toute dernière version de la série de services Dynamic Data, aide les clients de Splunk Cloud à respecter les exigences réglementaires et de conformité en conservant les données plus rarement exploitées et les recherches qui les concernent dans Splunk Cloud.

« Dans notre environnement réglementaire toujours plus strict, les avancées du nouveau Splunk Cloud nous permettent de respecter les nouvelles exigences à un coût raisonnable », détaille Steven Hatch, Manager, Entreprise Logging de Manheim, Cox Automotive. « Avoir la possibilité de rappeler rapidement des données à des fins d'audit et d’enquête de sécurité nous fait gagner un temps considérable que nous pouvons consacrer aux investigations à proprement parler, pour mieux passer à l’action par la suite. »

Investigations et exploration sans limite

Splunk Cloud et Splunk Enterprise permettent à un plus large éventail de profils dans l’entreprise d’explorer les données, pour que tous les domaines de l’entreprise puissent bénéficier de renseignements exploitables et de résultats significatifs. Parmi ces nouvelles fonctionnalités :

L’espace de travail Métriques (Metrics Workspace) , qui permet aux utilisateurs de surveiller et d'analyser les données des métriques dans une interface utilisateur efficace et intuitive ;

, qui permet aux utilisateurs de surveiller et d'analyser les données des métriques dans une interface utilisateur efficace et intuitive ; Le rapport de santé (Health Report) , qui offre la possibilité aux administrateurs Splunk de comprendre rapidement l’état de santé global de leur environnement Splunk ;

, qui offre la possibilité aux administrateurs Splunk de comprendre rapidement l’état de santé global de leur environnement Splunk ; Le nouveau Mode sombre (Dark Mode), qui renforce le contraste visuel des tableaux de bord Splunk, l'idéal pour les environnements SOC et NOC.

Splunk maintient un programme complet de confidentialité et de sécurité conçu pour protéger les données des clients (voir Splunk Protects pour plus d'informations). Splunk Cloud a décroché de nouvelles certifications de conformité : PCI DSS (norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement) et HIPAA (loi sur la portabilité et la comptabilité des assurances santé).

À propos de Splunk Inc.

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK) aide les entreprises à poser des questions, obtenir des réponses, prendre des mesures et obtenir des résultats commerciaux à partir de leurs données. Les entreprises utilisent les solutions leaders de Splunk et le machine learning pour surveiller et explorer toutes les formes de données provenant des systèmes fonctionnels, IT, de sécurité et de l’Internet des objets, puis passer à l’action. Rejoignez des milliers d’utilisateurs passionnés et essayez Splunk gratuitement dès aujourd’hui.

Splunk, Splunk>, Listen to Your Data, The Engine for Machine Data, Splunk Cloud, Splunk Light et SPL sont des marques commerciales et des marques commerciales déposées de Splunk Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs. © 2018 Splunk Inc. Tous droits réservés.

