Splunk : arme Global Emancipation Network pour combattre et éliminer le trafic humain

Global Emancipation Network présente Minerva, une plateforme d’investigation sur la traite des êtres humains fondée sur la technologie Splunk, afin de faciliter la collaboration des secteurs public, privé et caritatif.

Splunk Inc., leader dans le domaine du traitement des données machine, a annoncé aujourd’hui sa participation au lancement de la nouvelle plateforme technologique de Global Emancipation Network. Celle-ci a pour ambition de lutter contre le trafic d’êtres humains avec comme arme l’analyse de données fournies par la technologie Splunk. Appelée Minerva, la plateforme d’investigation sur le trafic d’êtres humains utilise des analyses de données avancées pour permettre le partage d’informations et la collaboration entre les services de police locaux et fédéraux, les agences gouvernementales, les organisations à but non lucratif, les entreprises et les institutions universitaires. Minerva repose sur Splunk® Enterprise et est en partie financée par Splunk Pledge, une initiative de Splunk4Good au travers de laquelle Splunk s’engage à donner 100 millions $ sur une période de 10 ans à des organismes à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur qui participent à faire changer les choses.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180905005281/fr/

Regardez la vidéo de Global Emancipation Network pour savoir comment Splunk aide l’organisation à utiliser l’analyse de données et l’intelligence pour lutter contre le trafic et l’exploitation d’êtres humains.

« Ma mission et celle de Global Emancipation Network est d’éradiquer totalement la traite humaine à l’aide d’une arme encore sous-exploitée dans cette lutte : les données et l’analytique, » explique Sherrie Caltagirone, fondatrice et directrice exécutive de Global Emancipation Network. « En armant les forces de police et leurs alliés avec des informations stratégiques accessibles depuis peu, nous allons mettre à mal cette abominable industrie, véritable marché noir qui brasse des milliards de dollars et affecte des millions de vies humaines. Merci à Splunk pour l’appui indéfectible apporté à notre mission grâce à la technologie, la communauté et la collaboration. »

Global Emancipation Network fournit un accès à Minerva à des organismes affichant un mandat de lutte contre le trafic d’êtres humains afin d’héberger et d’explorer des millions de données liées à ce trafic et d’utiliser des fonctions personnalisées de recherche, d’alerte, de géolocalisation et autres. Grâce à Splunk Enterprise et des technologies tierces intégrées, Minerva protège les informations sensibles et surveille les comportements d’utilisation pour préserver la confidentialité, la sécurité et la sûreté des informations des utilisateurs. Des organismes publics, privés et caritatifs majeurs ont déjà été acceptés sur la plateforme comme primo-utilisateurs.

« Global Emancipation Network illustre parfaitement la façon dont nous pouvons, grâce à la puissance des données, résoudre les problèmes les plus complexes et les plus opaques du monde, » explique Doug Merritt, Président et CEO de Splunk. « Global Emancipation Network a un impact mondial et Splunk est fier de soutenir ses efforts pour éradiquer le trafic humain grâce à la technologie. »

Minerva est équipée de fonctions de traitement des données pour extraire et organiser les informations provenant de sources variées. Elle dispose des capacités suivantes :

Analyse des publicités : Analyse les publicités du deep web et du web accessible à tous, d’où proviennent la plupart des cas de trafic, et extrait des informations d’identification (utilisateur, localisation, compte, etc.).

Analyse les publicités du deep web et du web accessible à tous, d’où proviennent la plupart des cas de trafic, et extrait des informations d’identification (utilisateur, localisation, compte, etc.). Outils de traitement d’image : Traite les images de victimes pour réduire le temps passé à analyser des photos et les associer manuellement à des publicités. Minerva intègre des outils d’analyse d’image qui classent les photos selon certaines caractéristiques pour accélérer la recherche dans les bases de données, et qui permettent de réaliser des recherches inversées pour identifier les images similaires.

Traite les images de victimes pour réduire le temps passé à analyser des photos et les associer manuellement à des publicités. Minerva intègre des outils d’analyse d’image qui classent les photos selon certaines caractéristiques pour accélérer la recherche dans les bases de données, et qui permettent de réaliser des recherches inversées pour identifier les images similaires. Outils d’analyse de texte et traitement du langage naturel : Extrait le texte des images des publicités et établit des corrélations avec les signalements de personnes disparues et autres informations pertinentes.

Extrait le texte des images des publicités et établit des corrélations avec les signalements de personnes disparues et autres informations pertinentes. Système partagé pour informer des analyses de tendance : Permet à tous les utilisateurs de Minerva de stocker simultanément leurs informations en toute sécurité sur une base de données commune, pour permettre une collaboration multi-agence sécurisée sur les investigations conjointes.

Contrairement à de nombreux organismes privés et gouvernementaux qui tentent de lutter contre le trafic d’êtres humains, Global Emancipation Network met gratuitement Minerva à la disposition d’organisations sélectionnées ayant un mandat valide de lutte contre le trafic humain. Ceci afin que les utilisateurs puissent exploiter cette mine de renseignements dans leurs propres recherches.

Visitez le site de Global Emancipation Network pour en savoir plus et demander un accès à Minerva.

Pour demander une licence Splunk Enterprise gratuite et en savoir plus sur l’engagement de Splunk dans la recherche, l’enseignement et sa responsabilité sociale, rendez-vous sur le site Splunk Pledge.

À propos de Splunk Inc.

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK) transforme vos données machine en réponses. Les entreprises utilisent les solutions Splunk de pointe en combinaison avec le Machine Learning pour relever leurs défis les plus difficiles en matière d’informatique, d’Internet des Objets et de sécurité. Rejoignez des millions d’utilisateurs passionnés et laissez-vous surprendre par Splunk dès aujourd’hui : http://www.splunk.com.

Réseaux sociaux : Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook

Splunk, Splunk>, Listen to Your Data, The Engine for Machine Data, Splunk Cloud, Splunk Light et SPL sont des marques commerciales et des marques commerciales déposées de Splunk Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs. © 2018 Splunk Inc. Tous droits réservés.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180905005281/fr/