Splunk : moteur pour une IT prédictive dans un monde dynamique en constante évolution

La nouvelle version de Splunk ITSI offre une vision unifiée des services IT et métier critiques et renforce les capacités d’automatisation grâce à l’ AIOps

.conf18 – Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), qui permet d’extraire des indicateurs et de donner de la valeur à tous types de données, a annoncé aujourd’hui une nouvelle version de Splunk® IT Service Intelligence (ITSI) capable d’aider les équipes IT à mieux prédire et prévenir les problèmes. Splunk ITSI est une solution de supervision et d’analyse basée sur le Machine Learning qui dote les équipes IT d’outils leur permettant de détecter rapidement et facilement les problèmes émergents et de simplifier ou d’automatiser leurs investigations et workflows pour toutes les sources de données. La nouvelle version de Splunk ITSI, aujourd’hui disponible partout, améliore l’analyse prédictive grâce à toute une série de nouvelles fonctionnalités.

KPI Predictions in Splunk ITSI 4.0 go beyond forecasting a single metric and instead utilize the entire breadth of data in the platform to create predictions of the KPIs that matter most and predict more issues in advance. (Graphic: Business Wire)

« Les environnements informatiques sont complexes et dynamiques, et les équipes IT sont dans l’obligation permanente d’extraire du sens de leurs données et de prendre des mesures en conséquence », explique Rick Fitz, Vice-président senior et Directeur général des Marchés IT chez Splunk. « La capacité à exploiter le Machine Learning et l’Intelligence Artificielle pour prédire la dégradation des services et éviter les problèmes permet à ces équipes de se concentrer sur les tâches générant de la valeur pour l’entreprise. Nous rendons les équipes IT brillantes encore plus intelligentes grâce à une plateforme qui réunit toutes les données pour offrir une visibilité complète. »

« TransUnion utilise Splunk Enterprise, Splunk Machine Learning Toolkit, qui est gratuit, et maintenant Splunk ITSI pour améliorer la disponibilité des systèmes, ce qui nous permet d’effectuer plus de transactions pour nos clients. Ces hautes performances sont synonymes de satisfaction pour nos clients et maximisent nos recettes », explique Steve Koelpin, ingénieur en chef Splunk chez TransUnion. « Les fonctions de Machine Learning de Splunk nous permettent de prévoir, prédire et améliorer spécifiquement nos performances de transaction en temps réel. »

L’Intelligence Artificielle (IA) offre la possibilité de bénéficier d’analyses prédictives et d’une vision unifiée des services IT et métier critiques

Reposant sur la plateforme Splunk, Splunk ITSI 4.0 offre une solution pour l’AIOps et permet aux clients de passer d’une IT réactive à une IT prédictive. Il est ainsi possible de réduire la frustration et les pertes de productivité subies par les équipes IT en cas de problème et de dégradation des services, pour leur permettre de se concentrer sur l’innovation. Les toutes dernières fonctions et intégrations de supervision et d’analyse de Splunk ITSI dotent les équipes et dirigeants IT de moyens permettant de mieux gérer leur environnement, et ainsi de maximiser leurs performances organisationnelles.

La prédiction des KPI fournit des renseignements détaillés sur une dégradation potentielle d’un état de santé de l’entreprise. Elle exploite toute la richesse des données de la plateforme pour prédire des KPI tels que l’expérience client, la charge des applications et l’état de santé de l’infrastructure, afin d’identifier à l’avance les problèmes ou les pannes.

fournit des renseignements détaillés sur une dégradation potentielle d’un état de santé de l’entreprise. Elle exploite toute la richesse des données de la plateforme pour prédire des KPI tels que l’expérience client, la charge des applications et l’état de santé de l’infrastructure, afin d’identifier à l’avance les problèmes ou les pannes. L’analyse prédictive des causes permet aux clients d’explorer de façon précise les services sous-jacents à un problème prédit afin d’y remédier proactivement avant que l’expérience client n’en soit affectée.

permet aux clients d’explorer de façon précise les services sous-jacents à un problème prédit afin d’y remédier proactivement avant que l’expérience client n’en soit affectée. L’intégration robuste de VictorOps, récente acquisition de Splunk, simplifie la supervision, la détection, le signalement et le processus de réponse pour que les bonnes personnes soient averties et munies des bonnes informations pour résoudre collaborativement le problème.

« Avec Splunk ITSI, nos équipes réseau n’ont plus à passer leurs journées à surveiller un tableau de bord : l’analyse prédictive leur offre suffisamment de temps pour identifier les problèmes informatiques et engager les ressources opérationnelles nécessaires pour les résoudre avant qu’ils ne se produisent », commente Chris Crocco, Ingénieur en chef Solutions chez Viasat. « Notre équipe dispose désormais de plus de temps et de ressources pour se concentrer sur d’autres initiatives, comme jamais auparavant. »

L’intégration à l’application Splunk for Infrastructure étend la supervision IT à toute l’entreprise

Avec Splunk ITSI 4.0. Les clients peuvent désormais utiliser l’application Splunk for Infrastructure via l’interface simplifiée de Splunk ITSI. Ils ont ainsi accès à une plateforme complète de supervision capable de corréler les données des serveurs de toute l’entreprise. L’application Splunk for Infrastructure dote les administrateurs système et les ingénieurs en fiabilité des sites d’une approche unifiée de la supervision et du dépannage. Nos clients peuvent maintenant accéder aux données de l’application Splunk for Infrastructure directement depuis Splunk ITSI et ainsi obtenir des informations plus détaillées sur chaque serveur. Vous pouvez télécharger l’application Splunk for Infrastructure sur Splunkbase ici.

