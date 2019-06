Sports Direct International : SLAZENGER premier sponsor du plus grand tournoi du monde

La marque anglaise est sponsor de Wimbledon depuis 1902.

Wimbledon, 3ème levée du Grand Chelem de tennis, mais 1er des 4 tournois majeurs à avoir été créé, en 1877, cultive la fidélité avec ses sponsors. SLAZENGER, marque iconique du tennis (mais aussi marque de cricket, de raquettes et de golf) figure en tête de liste des sponsors du fameux tournois, volontairement classés par les organisateurs par date d’apparition.

Après SLAZENGER (« official » balls - 1902), suivent les autres prestigieuses marques sponsors ROBINSONS (« official soft drinks » - 1935), IBM (« official information technology » – 1990), LANSON (official Champagne – 2001), RALPH LAUREN (« official outfiter » – 2006), HSBC (« official bank » – 2008), EVIAN (« official water » – 2008), STELLA ARTOIS (« official beer » – 2014), JAGUAR & LAND ROVER (« official cars » - 2015), HAAGEN DAZS (« official ice creams » - 2016), PIMM’S (« official partner » - 2017) et AMERICAN EXPRESS (« official payment » - 2018).

Au moment de l’édition 2019 de Wimbledon dont le suspens sera exceptionnel puisque les 3 plus grands joueurs Nadal, Djokovic et Federer tenteront de marquer encore un peu plus l’histoire du tennis, il faut se souvenir que SLAZENGER a également équipés de très grands champions au fil de sa longue histoire, comme Guillermo Villas, Björn Borg, Severiano Ballesteros ou encore Tim Henman.

Depuis 15 ans c’est Sports Direct International qui a repris la marque et tente de faire un retour gagnant a l’instar d’autres marques vintages du sport comme MONCLER, ELLESSE ou encore KAPPA. Ainsi récemment la marque vient de signer un contrat de licence avec le français Global Sportswear Services qui lancera bientôt une collection sport ainsi qu’une collection « Legend » plus haut de gamme.

Si le monde de la mode parle d’un éternel recommencement et a justement relancé des marques autrefois en difficulté (Yves Saint Laurent, devenu SAINT LAURENT ou DIOR) jusqu’à les faires devenir les stars de la Bourse, on peut penser que SLAZENGER surfe aussi sur l’affect des consommateurs pour les marques challengers et iconiques.