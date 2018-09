Sports Direct a discuté d'une fusion House of Fraser/Debenhams

Données financières (GBP) CA 2019 3 447 M EBIT 2019 184 M Résultat net 2019 131 M Dette 2019 396 M Rendement 2019 - PER 2019 14,89 PER 2020 13,32 VE / CA 2019 0,65x VE / CA 2020 0,61x Capitalisation 1 831 M Graphique SPORTS DIRECT INTERNATIONAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SPORTS DIRECT INTERNATIONA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 3,75 GBP Ecart / Objectif Moyen 9,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michael James Wallace Ashley CEO & Executive Deputy Chairman Keith Hellawell Non-Executive Chairman Karen Byers Head-Global Operations Jonathan Kempster Chief Financial Officer & Executive Director Simon Anthony Bentley Senior Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SPORTS DIRECT INTERNATIONAL -9.58% 2 380 LUXOTTICA GROUP 7.96% 31 031 ULTA BEAUTY 28.20% 17 138 TRACTOR SUPPLY COMPANY 20.32% 11 046 NEXT 19.87% 9 852 DUFRY -19.81% 6 421