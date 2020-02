SPOTIFY : anticipe des revenus au premier trimestre 2020 inférieurs au consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spotify a publié une perte nette de 209 millions d'euros au dernier trimestre 2019. Cette perte représente 1,14 euro par action alors que le consensus FactSet s'attendait à une perte de 0,17 euro par action. Le spécialiste du streaming musical a précisé à l'occasion de la publication de ces résultats anticiper un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 situé entre 1,71 et 1,91 milliard d'euros, soit en dessous du consensus de 1,91 milliard d'euros. Les revenus annuels 2020 sont attendus entre 8,08 et 8,48 milliards d'euros, le consensus table lui 8,46 milliards d'euros.Les revenus et le nombre d'utilisateurs actifs du groupe suédois sont en revanche en hausse au quatrième trimestre 2020. Les recettes progressent de 24% à 1,855 milliard d'euros et le nombre d'utilisateurs actifs est en hausse de 31% à 271 millions. Les analystes anticipaient pour leur part des revenus de 2,09 milliards d'euros et 265 millions d'utilisateurs actifs.La plateforme musicale vise, pour l'année 2020, entre 328 et 348 millions d'utilisateurs actifs et estime sa perte d'exploitation entre 150 et 250 millions d'euros.