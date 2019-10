SPOTIFY : troisième trimestre supérieur aux attentes, le titre attendu en hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spotify est attendu en hausse à Wall Street dans le sillage d’un troisième trimestre supérieur aux attentes. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice net de 241 millions d’euros ou 36 centimes par action contre 43 millions ou 23 centimes par action un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a grimpé de 28% à 1,73 milliard d’euros. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action de 23 centimes et des revenus de 1,72 milliard. Le nombre d’abonnés au service premium a lui bondi de 31% pour atteindre 113 millions, ce qui est aussi légèrement supérieur aux attentes de 112,9 millions.