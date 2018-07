SPOTIFY : a recruté plus d'abonnés Premium que prévu au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spotify a creusé sa perte nette à 394 millions d'euros au deuxième trimestre, ou -2,20 euros par action. Elle était de 188 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel de Spotify a augmenté pour sa part de 26% à 1,273 milliard. Les analystes prévoyaient un chiffre d'affaires de 1,26 milliard d'euros. Spotify a précisé qu'il avait terminé le deuxième trimestre avec 180 millions d'utilisateurs mensuels actifs, en hausse de 30%, et 83 millions d'abonnés Premium, en progression de 40%. Le consensus pour ces derniers était de 82 millions.Les utilisateurs mensuels gratuits (financés par la publicité) étaient eux de 101 millions, en hausse de 23%.Pour le troisième trimestre, Spotify vise 188 à 193 millions d'utilisateurs mensuels actifs et 1,2 à 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires.Pour le quatrième trimestre, Spotify vise 199 à 207 millions d'utilisateurs mensuels actifs et 1,35 à 1,55 milliard d'euros de chiffre d'affaires.