SPOTIFY : s'offre SoundBetter

Spotify a annoncé l'acquisition de SoundBetter, un spécialiste mondial de la production musicale et audio. Concrètement, l’entreprise permet aux artistes, producteurs et musiciens de se rencontrer et d'engager les services d'autrui pour créer et perfectionner leurs morceaux. Elle compte déjà plus de 180 000 utilisateurs enregistrés dans 176 pays. Le montant de cette opération n'a pas été précisé."Cette acquisition renforce les liens profonds entre Spotify et l'industrie de la musique en général, car SoundBetter permet aux labels et aux artistes de trouver facilement un large éventail de services musicaux", a précisé Spotify.