Spotify Technology : Higher Ground annonce un partenariat avec Spotify pour la production de podcasts

Higher Ground, la société de production du président Barack Obama et de Michelle Obama, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Spotify (NYSE : SPOT) afin de produire des podcasts exclusifs à la plateforme. Le couple Obama a fondé Higher Ground dans le but de produire des récits percutants destinés à divertir, à informer et à inspirer, ainsi qu’à faire entendre de nouvelles voix diversifiées au sein de l’industrie du divertissement. Spotify, qui a récemment dépassé les 100 millions d’abonnés Premium et qui compte plus de 217 millions d’utilisateurs actifs par mois, distribuera les podcasts à des publics du monde entier.

Dans le cadre du partenariat de Higher Ground, le président et Mme Obama vont élaborer et produire des podcasts, ainsi que prêter leur voix à certains d’entre eux, établissant une relation avec des auditeurs du monde entier sur des sujets très variés. L’accord pluriannuel se fera avec Higher Ground Audio, une extension de la société de production Higher Ground qui supervisera cette introduction dans le monde des podcasts.

Lorsque le président et Mme Obama ont lancé Higher Ground en 2018 avec un partenariat initial avec Netflix, leur objectif était de créer un contenu convaincant qui puisse divertir et inspirer les spectateurs. Reconnaissant que le contenu peut être consommé sous de nombreuses formes, ce nouveau partenariat va leur donner la possibilité d’élargir le dialogue, d’éduquer et d’impliquer le public large et divers Spotify.

« Nous avons toujours cru en la valeur d’un dialogue divertissant et stimulant », a déclaré le président Obama. « Cela nous aide à établir des liens les uns avec les autres et à nous ouvrir à de nouvelles idées. Nous sommes enthousiasmés par Higher Ground Audio car les podcasts offrent une occasion extraordinaire de favoriser un dialogue productif, de faire sourire les gens, de les faire réfléchir et, espérons-le, de nous rapprocher un peu plus les uns des autres. »

« Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de rendre plus puissantes des voix qui sont trop souvent ignorées ou réduites au silence, et, grâce à Spotify, nous sommes en mesure de partager ces histoires avec le monde », a confié pour sa part Michelle Obama. «Notre espoir est que, grâce à des récits captivants et inspirants, Higher Ground Audio va non seulement produire des podcasts attrayants, mais aider également les gens à se connecter sur le plan émotionnel et à ouvrir leur esprit et leur cœur. »

« Le président Barack Obama et Michelle Obama sont deux des voix les plus importantes au monde. C’est un privilège de travailler avec eux pour identifier et partager des histoires qui vont inspirer notre public mondial, lequel compte sur Spotify pour trouver un contenu unique et révolutionnaire », a déclaré ajouté Dawn Ostroff, responsable du contenu chez Spotify. « Connecter les personnes avec des créateurs originaux et avertis — particulièrement ceux qui ont la capacité de mettre en valeur des récits sous-représentés et indispensables — est au cœur de notre mission et nous sommes ravis que les Obama aient non seulement choisi de produire du contenu, mais également de prêter leur voix à cet effort. »

À propos de Higher Ground

Higher Ground est une société de production formée par le président Barack Obama et Michelle Obama, dont l’objectif est de produire des récits percutants destinés à divertir, à informer et à inspirer ainsi qu’à faire entendre de nouvelles voix diversifiées au sein de l’industrie du divertissement. Higher Ground Productions a passé un contrat de plusieurs années avec Netflix afin de produire une large gamme de séries scénarisées, non scénarisées et de style documentaires, ainsi que de longs-métrages de fiction et documentaires. Higher Ground Audio a de son côté conclu un contrat pluriannuel avec Spotify afin de produire une gamme variée de podcasts originaux.

À propos de Spotify

Chez Spotify, nous avons transformé à tout jamais l’écoute musicale lorsque nous nous sommes lancés en 2008. Notre mission est de donner libre cours au potentiel de la créativité humaine en donnant l’occasion à un million d’artistes créatifs de vivre de leur art et en donnant à des milliards de fans l’occasion d’apprécier et d’être inspirés par ces créateurs. Tout ce que nous faisons est guidé par notre amour pour la musique.

Découvrez, gérez et partagez plus de 50 millions de titres gratuitement, ou passez à Spotify Premium pour accéder à des fonctionnalités exclusives telles que le mode hors ligne, une qualité sonore améliorée, Spotify Connect, et une écoute sans publicité.

Nous sommes aujourd’hui le plus grand service d’abonnement au monde de diffusion musicale en continu, avec une communauté de 217 millions d’utilisateurs, dont 100 millions d’abonnés Spotify Premium, sur 79 marchés.

