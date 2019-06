Spotify Technology : Podcast-Spotify signe un contrat avec Michelle et Barack Obama

LOS ANGELES, 6 juin (Reuters) - Le service de musique en ligne Spotify, qui a récemment investi dans la création et la production de podcasts, a signé un contrat de plusieurs années avec Barack et Michelle Obama pour produire des contenus exclusifs d'audio digital.

Dans le cadre de ce partenariat, l'ancien président des Etats-Unis et sa femme vont "développer, produire et prêter leurs voix" pour sélectionner des podcasts qui seront diffusés dans le monde entier, ont annoncé jeudi Spotify et Higher Ground, la société de production des Obama, dans un communiqué commun.

Le communiqué ne précise pas quels sujets Barack et Michelle Obama aborderont lors de leurs podcasts, ni quand ceux-ci seront disponibles pour les auditeurs.

Higher Ground a déjà passé un accord pluriannuel avec Netflix qui prévoit la production de films, de documentaires et de séries par l'ancien couple présidentiel américain.

Spotify, qui compte actuellement 217 millions d'utilisateurs actifs par mois, diffusera les podcasts du couple Obama à l'ensemble de ses abonnés dans le monde, ajoute le communiqué.

Les podcasts connaissent depuis cinq ans un essor croissant dans nombre de pays occidentaux.

Cette tendance est très marquée aux Etats-Unis avec des émissions comme "The Daily", podcast quotidien du New York Times auscultant l'actualité américaine et internationale, ou encore "Pod Save America", émission animée et produite par les scénaristes et producteurs Jon Favreau et John Lovett proches du Parti démocrate.

Au cours des trois dernières années, le nombre d'auditeurs américains écoutant des podcasts a augmenté de 35%, selon une enquête de la société de données statista.com en 2018.

Spotify s'est engagé cette année dans la production et la diffusion de podcasts en investissant 500 millions de dollars dans ce secteur avec le rachat des studios Gimlet Media et Parcast ainsi que d'Anchor, plateforme d'hébergement et de diffusion de contenus audio. (Jill Serjeant; Pierre Sérisier pour le service français)

