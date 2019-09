Spotify Technology : acquiert SoundBetter, la plateforme internationale de professionnels de la production musicale et audio

Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT), le service d'abonnements de streaming audio le plus populaire au monde, annonce ce jour avoir fait l'acquisition de SoundBetter, une plateforme internationale de production et de collaboration audio aidant les créateurs du monde entier à louer les services des meilleurs de professionnels de l'audio. Les clauses de la transaction n'ont pas été divulguées.

« Nous construisons des outils destinés aux créateurs et voulons leur donner les ressources nécessaires pour prospérer. SoundBetter partage la même vision des choses », déclare Beckwith Kloss, vice-président en charge des produits et créateur chez Spotify. « Nous sommes ravis de donner la possibilité aux créateurs de générer des revenus via SoundBetter, et de pouvoir tirer parti de son réseau de professionnels de premier rang, depuis les instrumentalistes jusqu'aux compositeurs et producteurs, pour perfectionner leurs morceaux. »

SoundBetter puise dans le marché florissant des professionnels de l'audio désireux de créer un contenu de meilleure qualité et à la recherche de partenaires pour faire avancer leurs travaux. Depuis sa création en 2012, SoundBetter a aidé des dizaines de milliers de professionnels de la musique à acheter et offrir des services à l'échelle mondiale. La société dispose d'une communauté de plus de 180 000 artistes inscrits sur son réseau.

« SoundBetter est la plateforme internationale la plus exhaustive de professionnels de la production musicale et audio proposant leurs services dans le monde entier, et dispose d'une communauté de membres couvrant 176 pays et 14 000 villes », déclare Shachar Gilad, cofondateur et chef de la direction de SoundBetter. « Nous sommes ravis de bénéficier de l'échelle, des ressources et de l'approche mondiales de Spotify pour élargir notre réseau et créer de nouvelles opportunités économiques pour les artistes de tous niveaux. »

Spotify continue d'investir dans le développement d'outils aidant les créateurs à créer, à toucher et élargir leur public, et à pouvoir vivre de leur travail. SoundBetter rejoindra la famille Spotify for Artists pour atteindre cet objectif. Spotify for Artists fournit de précieux services, comme des outils d'analyse, de gestion des profils et de promotion, aux plus de 400 000 artistes et leurs équipes utilisant la plateforme. Cette acquisition donnera aux artistes et à leurs équipes sur Spotify for Artists la chance de découvrir SoundBetter — comme moyen de trouver des collaborateurs, produire une musique de qualité exceptionnelle et générer des revenus supplémentaires.

À propos de SoundBetter

SoundBetter est le chef de file mondial de la production musicale. La société aide les musiciens du monde entier à entrer en contact et à louer les services de professionnels de la musique pour obtenir des chansons d'une qualité exceptionnelle et prêtes à être diffusées.

Avec des dizaines de milliers de chanteurs, producteurs et ingénieurs en mixage et mastering de premier rang, dont plusieurs dizaines de vainqueurs de Grammy Awards, SoundBetter dispose de la communauté la plus complète de professionnels de la production musicale directement recrutables, et un groupe de membres couvrant plus de 14 000 villes dans le monde.

S'appuyant sur des principes de transparence, des évaluations vérifiées, une relation de confiance, des talents hors pair et une clientèle croissante, SoundBetter est devenu le LinkedIn des professionnels de la musique.

À propos de Spotify Technology S.A.

Spotify a transformé l'écoute musicale pour toujours au moment de son lancement en 2008. Notre mission est de libérer le potentiel de la créativité humaine en offrant à un million d'artistes créateurs, la possibilité de vivre de leur art et à des milliards de fans, la chance de profiter de cette expérience et de s'inspirer de ces créateurs. Tout ce que nous faisons est animé par notre amour de la musique.

Découvrez, gérez et partagez gratuitement plus de 50 millions de titres, ou passez à Spotify Premium qui vous donnera accès à des fonctionnalités exclusives, un mode hors ligne, une meilleure qualité de son, notamment Spotify Connect, et à une écoute sans publicité.

Nous sommes actuellement le plus grand service de musique en streaming par abonnement au monde avec une communauté de 232 millions d'utilisateurs, dont notamment 108 millions d'abonnés pour Spotify Premium, sur un total de 79 marchés.

Pour obtenir plus d'informations, d'images ou pour contacter l'équipe du service presse, rendez-vous sur notre page presse https://newsroom.spotify.com/.

