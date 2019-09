Spotify : acquisition de la plate-forme SoundBetter

12/09/2019 | 15:09

La société suédoise de streaming Spotify annonce l'acquisition de SoundBetter, un service sur la production musicale souvent qualifié de 'LinkedIn pour les professionnels de la musique'.



Fondée en 2012, la plate-forme de collaboration audio aide les créateurs à se connecter et à engager des professionnels.



Par exemple, un auteur-compositeur allemand peut faire mixer son morceau par un lauréat d'un Grammy Award de New York.



SoundBetter compte déjà plus de 180 000 utilisateurs enregistrés dans 176 pays. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.



