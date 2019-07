Spotify : chute de 4%, les pertes au 2ème trimestre diminuent

31/07/2019 | 16:05

Les actions perdent près de 4% sur le Nasdaq en début de matinée après l'annonce des résultats sur le 2ème trimestre 2019. Spotify a cependant réduit sa perte d'exploitation au dernier trimestre, le géant de la musique en continu ayant augmenté le nombre d'abonnés et augmenté son chiffre d'affaires.



Malgré d'importants investissements dans le podcasting, la perte d'exploitation du groupe suédois n'a été que de 3 millions d'euros au deuxième trimestre, contre une perte de 90 millions d'euros au deuxième trimestre 2018.



La société a déclaré que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels ('MAUs') avait augmenté de 29% à 232 millions au cours du dernier trimestre, dépassant ainsi la fourchette prévue de 222-228 millions.



Spotify a clôturé le deuxième trimestre avec 108 millions d'abonnés 'premium' payants, en hausse de 31% sur un an, mais inférieur au point médian de sa fourchette prévue de 107 à 110 millions d'euros.



Le groupe a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 31% à 1,5 milliard d'euros au deuxième trimestre.



Pour le troisième trimestre, le groupe vise 240-245 millions d'utilisateurs actifs par mois et 110-114 millions d'abonnés 'premium'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.