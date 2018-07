Spotify : plus d'utilisateurs, mais les pertes se creusent

26/07/2018 | 16:06

Le spécialiste de la musique en streaming a fait état ce jeudi d'une croissance de son nombre d'utilisateurs actifs, qui passe de 138 millions au deuxième trimestre 2017 à 180 millions au trimestre écoulé (+30%).



Le nombre d'utilisateurs 'Premium' augmente également, de 40% en l'espace d'une année, passant de 59 à 83 millions.



En revanche, si le chiffre d'affaires augmente (+26%), le résultat opérationnel s'affiche de nouveau en négatif. Il passe en effet de -79 millions d'euros à -90 millions.



S'agissant du trimestre en cours, Spotify indique s'attendre à un nombre d'utilisateurs actifs compris entre 188 et 193 millions, dont 85-88 millions de membres 'Premium'. Les revenus sont à quant à eux espérés entre 1,2 et 1,4 milliard d'euros, avec une marge brute comprise entre 23,7 et 25,7%.





