Spotify : solide trimestre, mais titre en baisse

01/11/2018 | 17:10

Spotify Technology a annoncé ce jeudi une augmentation du nombre de ses utilisateurs, de son chiffre d'affaires et de ses marges, autant de bonnes nouvelles... qui n'ont pas impressionné les investisseurs, avec un titre en chute actuellement à New York de près de 8%.



L'entreprise, spécialisée dans le streaming musical, a en effet indiqué que le nombre total d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) a augmenté de 28% pour atteindre 191 millions à la fin du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires total trimestriel est également en hausse, de 31%, porté à 1,35 milliard d'euros.



La marge brute de Spotify a également augmenté, passant de 22,3% à 25,3% en un an, pour une perte d'exploitation réduite à 6 millions d'euros, contre 73 millions d'euros au troisième trimestre de 2017.



Pour le quatrième trimestre, le groupe prévoit entre 199 et 206 millions d'utilisateurs actifs et entre 93 et 96 millions d'abonnés premium, avec un chiffre d'affaires en progression de 18% à 35% à 1,35-1,55 milliard euros.





