SPRINT : promet le premier smartphone 5G au premier semestre 2019, sous marque LG

Sprint s'associe avec LG pour fournir les premiers smartphones 5G aux Etats-Unis dès le premier semestre 2019. L'opérateur télécoms a récemment dévoilé ses plans pour lancer les réseaux 5G dans plusieurs villes américaines : Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, New York City, Phoenix et Washington, D.C. Sprint poursuit le déploiement de son réseau et de nouvelles villes seront prochainement annoncées.