Sprint : T-Mobile avance sur le rachat de SPRINT

Le directeur financier de T-Mobile a annoncé que l'acquisition de Sprint pour 26 milliards de dollars pourrait être conclue dès le premier trimestre de 2019."Bien que le processus puisse être compliqué et qu'il y ait de nombreux détails à régler, les équipes Sprint et T-Mobile s'unissent et s'alignent sur la bonne voie. Cela nous permettra de réaliser les avantages de ce regroupement dès que nous aurons terminé le processus d'examen réglementaire et conclu l'opération" peut-on lire dans un communiqué.