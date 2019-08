Sprint : affiche une perte de 114 M$ au 2ème trimestre

02/08/2019 | 17:09

L'opérateur de téléphonie mobile américain Sprint a enregistré une perte au deuxième trimestre 2019, malgré une augmentation de son chiffre d'affaires.



La perte nette de Sprint a atteint 114 millions de dollars, soit 3 cents par action, contre un bénéfice net de 176 millions, ou 4 cents par action, à comparer au consensus d'une perte nette de 4 cents par action.



Le chiffre d'affaires a atteint 8,14 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, contre 8,12 milliards de dollars il y a un an.



L'opérateur basé à Overland Park, dans le Kansas, a annoncé avoir enregistré 134 000 abonnés mensuels en plus au cours du trimestre.



Mais la société a également averti qu'elle faisait toujours face à 'plusieurs vents contraires structurels'.



'Je reste convaincu que la fusion avec T-Mobile US constitue le meilleur résultat pour nos clients, nos employés, le secteur et toutes les parties prenantes', a déclaré le directeur général, Michel Combes.



La fusion envisagée a récemment été approuvée par le Département de la Justice des Etats Unis (DOJ). La FCC, le régulateur américain des télécoms, a déjà apporté son soutien pour le projet de fusion de T-Mobile et Sprint sous certaines conditions.



