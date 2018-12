Sprint : la fusion avec T-Mobile US approuvée États-Unis

18/12/2018 | 13:07

Les régulateurs américains (et notamment le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis) ont approuvé la fusion entre les opérateurs de téléphonie mobile T-Mobile US et Sprint, éliminant ainsi le dernier obstacle à la conclusion de l'opération.



Le département de la Justice des États-Unis, le département de la Sécurité intérieure et le département de la Défense ont également confirmé qu'ils n'avaient aucune objection à la fusion.



La fusion doit donc avoir lieu au premier semestre de 2019, ont annoncé les sociétés.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.