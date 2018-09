OnStEPs™ : l’application pour devenir son propre coach quelle que soit sa condition physique

Merck invite le grand public a améliorer sa qualité de vie a travers un programme sport et bien-être connecté

Merck, entreprise de sciences et technologies engagée au service des patients et des professionnels en France et dans le monde entier a uni ses forces avec celles de SQLI afin de concevoir l'application mobile OnStEPs™. Inspiré par les patients et les aidants concernés par la sclérose en plaques, le programme sport et bien-être OnStEPs™ a pour vocation d'inciter la pratique d'une activité physique adaptée à tous et personnalisable selon sa condition physique.

Une initiative pour faire halte aux idées reçues

Le 31 mai 2017, à l'occasion de la Journée mondiale de la SEP (sclérose en plaques), Merck lançait le site internet présentant le programme OnStEPs™. Cette initiative a pour but d'améliorer la qualité de vie des patients et celle de tous, en mettant fin aux idées reçues : la sclérose en plaques et l'effort physique sont bien compatibles et l'activité physique ne se résume pas seulement à la pratique sportive en compétition ou de loisir. Parce que les envies et objectifs sont propres à chacun, le programme OnStEPs™, conçu avec huit experts patients, professionnels de la santé et du sport, est modulable et appropriable par tous les utilisateurs.

Un programme enrichi qui tient dans sa poche

« Depuis plus de 20 ans, Merck est engagée auprès des patients atteints de sclérose en plaques.En plus des traitements de la sclérose en plaques, nous souhaitions apporter un accompagnement non-médicamenteux en favorisant l'activité physique qui a de réels effets bénéfiques sur cette pathologie », explique Maxence Garel, Chef de Produit chez Merck.

Dans l'optique de répondre aux besoins du quotidien, Merck a confié à SQLI la déclinaison du site en application mobile, dont la sortie était prévue lors de la Journée mondiale de la SEP, le 30 mai 2018. Le groupe SQLI a été retenu pour sa proposition et sa compétence sur toute la chaîne de valeur (expertises en mobilité, solutions web, UX/UI, et Analytics).

Programme en poche, les utilisateurs peuvent à tout moment et depuis n'importe où suivre leurs séances de coaching personnalisé, et ce de manière autonome. Disponible sur Google Play et App Store et accessible aux personnes en situation de handicap, l'application propose un accompagnement encore plus complet que le site internet afin de permettre à chacun de devenir son propre coach :

De nouvelles perspectives communes pour le futur d'OnStEPs™

Les équipes SQLI ont proposé le framework React Native afin de réaliser un développement commun, donc optimisé, des deux versions Android et iOS. Elles ont également assuré l'implémentation de web services permettant à l'application d'aspirer des données depuis le serveur du site internet.

La méthodologie employée et la pertinence des équipes de réalisation et de pilotage ont fait leurs preuves dans la réalisation de l'application. SQLI se voit ainsi confier la TMA du site et WAX Interactive, son agence de marketing digital, la création de contenus Motion 3D qui illustreront de nouveaux exercices physiques.

« La proposition de SQLI correspondait parfaitement à nos besoins : une approche ne se focalisant pas sur la pathologie (d'où l'ouverture du programme OnStEPs™ à tous) et une structure de gestion de projet claire et efficace. Grâce à une méthodologie avec des workflows de validation fluides, l'expertise et la flexibilité des équipes, ainsi que la qualité du dialogue, nous avons pu suivre toutes les étapes et débloquer certaines situations de manière efficiente. Le climat de coopération entre SQLI et un autre prestataire a été optimal et nous avons hâte de définir avec les consultants et les experts, les grandes fonctionnalités de la prochaine version de l'application », témoigne Maxence Garel.

« Merck est pleinement satisfaite de notre collaboration. SQLI et WAX Interactive ont été naturellement choisis pour les futures évolutions de l'application ainsi que la TMA du site OnStEPs™. Au cours du mois de juillet, nous avons animé un atelier pour identifier les évolutions à envisager, notamment en termes d'expérience utilisateur. En septembre, un board composé d'experts et de patients se concertera afin d'obtenir des retours sur l'application. Accompagner les patients concernés par la sclérose en plaques est un sujet majeur pour Merck et nous sommes fiers de participer à ce projet », déclare Sébastien Jouve, Chef de Projet SQLI.