SQLI : A suivre aujourd'hui

SQLI a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 0,4 million d'euros contre 1 million d'euros, un an plus tôt. L'Ebitda est, lui, ressorti à 9,9 millions d'euros en données publiées (6,7 millions d'euros en comparable) contre 6,2 millions d'euros au premier semestre 2017. L’Ebitda a été soutenu par de nouvelles normes comptables. Le chiffre d’affaires a atteint 115,9 millions d'euros, en hausse de 13%, dont 1% de croissance interne.Le taux d'emploi est passé de 83,1% au premier trimestre à 85% au deuxième trimestre 2018. Les charges de structures ont été réduites de 3 points en un an à 20% du chiffre d'affaires.Fort de la dynamique du marché et des mesures internes engagées, SQLI table sur l'atteinte des objectifs annuels annoncés en juillet : un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros, mixant une croissance à 2 chiffres par rapport à 2017 et la réalisation d'une opération ciblée de croissance externe, et un Ebitda supérieur à 23 millions.Le spécialiste du déploiement et de l'exploitation de plateformes de Commerce digital sera ainsi sur la trajectoire du plan Move Up 2020 qui prévoit une croissance annuelle moyenne à 2 chiffres et un Ebitda supérieur à 14% à la fin du plan.