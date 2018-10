SQLI BORDEAUX : ÇA CARTONNE !

SQLI Bordeaux poursuit sa croissance et offre un nouvel environnement de travail à ses collaborateurs : 500 mètres carrés flambant neufs au cœur de la métropole. L'ensemble des équipes bordelaises seront réunies dans ces nouveaux locaux à compter de fin octobre 2018. Cette actualité entre dans la logique du plan d'amélioration RH de SQLI visant à proposer un environnement de travail premium, encourageant les échanges, la collaboration et la créativité inter-équipes. Cela permet également de renforcer la visibilité de l'agence dans l'écosystème aquitain avec une image haut de gamme et une forte attractivité en tant qu'employeur.

Un environnement attractif

Pour accompagner son développement, SQLI Bordeaux a choisi d'investir le centre d'affaires Saint-Jean Belcier, à vocation européenne et vitrine du tertiaire supérieur en cœur de métropole. Ce quartier cosmopolite, en pleine mutation, est proche de la gare TGV et favorise les rencontres et les brassages culturels, sociaux et économiques. L'investissement réalisé répond à la volonté de la direction de proposer à ses collaborateurs un environnement de travail premium - proximité de toutes commodités, aménagement ergonomique, mobilier neuf, open space, espace détente, salles de réunion - un espace privilégié de rencontres et d'échanges. L'agence accueillera désormais ses 50 collaborateurs dans une configuration qui permet un renforcement de la communication et une fluidité inter-équipes. Ce déménagement donne aussi l'occasion à SQLI de renforcer sa proximité géographique avec ses principaux partenaires et clients.

Pour Stéphanie Pialat, Directrice SQLI Région Ouest : « Ce projet de déménagement est un réel axe stratégique pour le développement de l'agence. Nos nouveaux locaux, plus modernes et plus grands, nous permettront d'offrir à nos collaborateurs le meilleur environnement de travail possible. De plus, cette situation centrale participera à renforcer les relations avec nos principaux clients et ouvrir les portes à de nouvelles opportunités business. »

Les collaborateurs au cœur du changement

SQLI Bordeaux tient ses engagements de croissance annoncés d'ici la fin de l'année 2018. Plus modernes, mieux équipés et idéalement situés, les nouveaux locaux seront suffisamment spacieux pour anticiper son évolution dans les prochaines années. Soucieuse du bien-être des collaborateurs, la direction a souhaité les impliquer à 100% dans ce projet de déménagement. Pendant plusieurs mois, une dizaine d'entre eux ont pris l'initiative de travailler sur la création de locaux visionnaires et rassembleurs : validation des plans, choix du mobilier, répartition de l'espace, visite de chantiers, etc.

Ces nouveaux locaux se situent au cœur de la ville de Bordeaux, au ZAC Saint Jean Belcier - Ilot 8.2 rue d'Armagnac.