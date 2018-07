SQLI : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2018 115,7 M EN CROISSANCE DE 13%

Le Groupe SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 115,7 M€ au 1er semestre 2018 contre 102,6 M€ au 1er semestre 2017, soit une progression de +13% en données consolidées et de +1% à périmètre et taux de change constants. Cette croissance traduit une performance contrastée entre la France, où le Groupe a souffert d'une forte tension sur les effectifs, en particulier à Paris, et l'international qui confirme son potentiel de croissance rentable.

Le turnover du groupe est en baisse de près de 2 points et atteint désormais 25% au deuxième trimestre contre 26,8% au premier trimestre. Cette amélioration est particulièrement visible sur l'agence de Paris avec une baisse de près de 10 points. Notre taux de turnover est désormais en phase avec les standards actuels du secteur.

Cette baisse du turnover a permis une amélioration notable sur le Taux d'Emploi du Groupe, qui est passé de 83,1% au 1er trimestre à 85,0% au 2ème trimestre 2018.

36% DU CHIFFRE D'AFFAIRES À L'INTERNATIONAL

A l'international, le Groupe enregistre une croissance de +51%, avec un chiffre d'affaires de 40,5 M€, porté par une solide dynamique organique et l'intégration réussie de Star Republic (mai 2017) et Osudio (septembre 2017). L'international représente 35% des facturations du 1er semestre 2018 contre 26% au 1er semestre 2017.

La croissance a concerné l'ensemble du réseau qui couvre maintenant 13 pays et permet un service plus large aux grandes marques clientes. L'insertion progressive des nouvelles filiales dans le dispositif de centres de services digitaux confirme les importantes synergies identifiées. Le Groupe a d'ailleurs ouvert un nouveau centre de services à Barcelone pour accompagner cette solide dynamique.

Dans ce contexte, le Groupe poursuit l'examen d'opportunités de croissance externe. La zone Nord Europe est privilégiée car génératrice de marges supérieures. Pour ces cibles potentielles, l'attrait de SQLI est confirmé car elles y voient le bénéfice d'une dimension internationale sans dilution de leur identité. A ce jour, ces opportunités sont étudiées mais aucune n'est décidée, à l'exception de la reprise annoncée de l'agence allemande CodeLux (CDLX) .

MONTÉE EN GAMME CONTINUE

L'activité du semestre s'est concrétisée par l'acquisition de nouveaux grands comptes et la montée en puissance de clients existants pour des projets liés au commerce connecté. Le Groupe a ainsi poursuivi le déploiement digital international d'un leader mondial dans le domaine du petit équipement domestique. A ce jour, SQLI a déployé plus de 60 sites e-commerce dans 40 pays pour 7 marques du Groupe. Dans l'univers des services financiers, SQLI a été choisi par Generali, troisième assureur mondial, pour développer son espace client, faire évoluer son site generali.fr et réaliser l'application mobile Generali Vérif utilisée par l'ensemble des agents, courtiers et inspecteurs du Groupe.

L'expertise reconnue du Groupe SQLI pour déployer les plateformes digitales innovantes, indispensables au leadership numérique de ces grands clients, permet de faire progresser régulièrement le Taux Journalier Moyen (TJM). Il s'inscrit à nouveau en croissance de +4% sur le 1er semestre 2018 et s'élève à 586 € pour l'ensemble du Groupe hors centres de services digitaux. Cette nouvelle hausse traduit la position distinctive du Groupe sur son activité majeure de commerce connecté et d'expérience client.

Dans le même temps, les plateformes digitales innovantes déployées par SQLI nécessitent des évolutions permanentes et offrent ainsi une solide récurrence d'activité.

PERSPECTIVES

Pour l'ensemble de l'année 2018, SQLI maintient son objectif de réaliser un chiffre d'affaires de 240 M€ et table sur un EBITDA supérieur à 23 M€. Cet objectif tient compte de la mise œuvre, avec effet au 1er janvier 2018, des normes comptables internationales IFRS 9 « Instruments financiers », IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » et IFRS 16 « Contrats de location ». Sur la base des travaux en cours, l'application de ces normes aura un impact de l'ordre de de 5 à 6 M€ sur l'EBITDA. SQLI aura ainsi, dès 2018, mis en œuvre l'intégralité des évolutions de normes comptables majeures prévues jusqu'à l'issue du plan Move Up 2020 et disposera de données comparables pour l'ensemble du plan.

Après huit semestres de croissance continue s'étant concrétisés par la réussite du plan Ambition 2016, le Groupe est confiant dans la réussite du plan Move Up 2020. SQLI dispose des nouveaux atouts que constituent le réseau international en croissance et à forte marge, l'assise des grands comptes internationaux et l'adéquation de son offre de commerce connecté aux besoins des entreprises en pleine évolution digitale.

SQLI publiera ses résultats semestriels 2018, le 26 septembre 2018, après bourse.