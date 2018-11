SQLI : JouéClub joue la carte du commerce unifié

Un démarrage en force de la saison des fêtes de fin d'année résolument orienté parcours client

Leader de la distribution de jouets, la coopérative JouéClub a lancé le 4 octobre 2018 sa nouvelle plateforme e-commerce. Afin de fluidifier le parcours client et revaloriser son positionnement de pionnier du web, JouéClub évolue vers le commerce unifié, offrant ainsi une expérience d'achat unique entre le web, le mobile et le réseau physique. Elle s'est attaché les services de SQLI, Digital Experience Agency, acteur de premier plan du commerce omnicanal en Europe avec plus de 350 programmes internationaux livrés.

Unifier et fluidifier le parcours client entre le web et les magasins, l'essence du projet

Le business model de JouéClub est spécifique : une coopérative réunissant des spécialistes indépendants passionnés du jouet représentant un réseau de proximité composé de 348 magasins. Ces derniers font la force de l'enseigne par leur forte fréquentation et la fidélité des clients. Jusqu'ici, les clients pouvaient recourir au Drive et retirer en magasin les produits commandés en ligne. Avec une plateforme e-commerce renvoyant sur près de 220 sites dédiés au Drive, le parcours d'achat était décentralisé et la visibilité sur le web était peu optimale du fait du contenu dupliqué.

Pour toujours mieux accompagner les clients, JouéClub souhaitait :

Se doter d'une plateforme e-commerce unique modernisée

Gagner en visibilité sur le web

Réaffirmer les expertises en matière du jouet et des jeux de son réseau d'indépendants

Favoriser et renforcer les synergies web2store et store2web

Suivre les parcours client et optimiser le tunnel de commande

Toutes les expertises du spécialiste du commerce unifié mobilisées

SQLI et WAX Interactive, l'agence digitale du Groupe expert du commerce omnicanal, ont transformé le site existant en une plateforme digitale unique, ainsi que sa déclinaison mobile. A travers cette transformation, JouéClub prend le virage de l'omnicanalité tout en renforçant son positionnement.

L'accompagnement complet mis en œuvre comprend :

Audit du site e-commerce existant et recueil des besoins des membres de la coopérative

Élaboration et formalisation de la stratégie omnicanal

Accompagnement au changement auprès de la direction générale et du réseau d'indépendants

Etude des éditeurs de plateformes e-commerce et aide au choix de la solution

UX design et direction artistique

SEO et Digital Analytics

Pilotage et déploiement de la plateforme

Pour ce faire, JouéClub a retenu Proximis, partenaire majeur de SQLI. Sa solution est pensée pour le commerce unifié, intégrant un moteur de gestion intelligente des commandes et une application de vente en magasin. Ses experts poursuivront la collaboration avec l'équipe SQLI pour assurer les évolutions du site et parachever l'expérience sans couture.

Le parti pris créatif s'est tourné vers le flat design avec des aplats et des formes arrondies, en phase avec l'univers enfantin et l'identité visuelle modernisée. Pour souligner les aspects ludiques et humains de la plateforme, une typographie manuscrite a été créée pour certains termes clés.

Une plateforme de référence répondant parfaitement aux enjeux de l'omnicanalité

Le dispositif digital permet de fusionner les bases de données. Il centralise les stocks de la centrale d'achat, optimisant le réapprovisionnement des points de vente et l'accès aux produits pour les utilisateurs. Il offre ainsi un avantage pratique au service des clients et des magasins.

Les membres de la coopérative, qui disposaient de leur propre ERP, ont ainsi désormais accès à un back-office unifié simplifiant leurs activités et fluidifiant les échanges avec les équipes opérationnelles. Pour ces dernières, il s'agit d'un puissant outil marketing. Elles sont en capacité :

D'analyser les parcours utilisateur

D'analyser la performance de chaque produit

De répondre aux objectifs de connaissance client et de montée en puissance du programme fidélité.

En cette période cruciale de préparation des fêtes de fin d'année cruciale, JouéClub est équipée d'un site e-commerce de référence qui répond aux besoins et habitudes des consommateurs, renforce sa connaissance des clients et maximise les opportunités de vente.

Tout le long de ce projet, une réelle relation de partenaire s'est nouée entre l'équipe SQLI, accompagnée de Proximis, et JouéClub.

« Le niveau des expertises, l'investissement et l'attention continue de l'équipe SQLI sont les clés du succès du projet. L'approche humaine de l'accompagnement a instauré un climat de confiance totale et favorisé les synergies. Grâce au véritable travail d'équipe tripartite et la conduite du projet en mode Agile, nous avons pu accomplir notre mission dans le délai imparti », témoigne Aurélie Cayla, Responsable Marketing Digital chez JouéClub.