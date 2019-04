SQLI : Nantes jette l'ancre au Cabestan

L'ensemble des équipes nantaises sont réunies dans des locaux flambant neufs du quartier Euronantes-Malakoff depuis le 15 avril 2019. L'agence et l'Innovative Services Center (ISC) poursuivent leur croissance et offrent un nouvel environnement de travail premium à leurs collaborateurs : 1000 mètres carrés pour favoriser les échanges, la créativité et la collaboration. SQLI se donne ainsi l'opportunité d'accroître sa visibilité dans l'écosystème nantais : une actualité en adéquation avec les ambitions RH de développement de son attractivité en tant qu'employeur.

Le Rayonnement de SQLI sur la scène nantaise

Pour soutenir son développement, SQLI Nantes emménage dans l'immeuble Cabestan, idéalement situé au pied du pont Tabarly, en bord de Loire et à proximité de la gare de Nantes et de toutes commodités. Ces locaux offrent un environnement de travail premium : aménagement ergonomique, open space, espace détente et salles de réunion de toutes tailles.

En pleine croissance, l'agence d'expérience digitale SQLI a pour ambition de recruter 200 collaborateurs, à horizon 2020. Pour Eric Chanal, Directeur ISC France : « Nantes représente le second pôle de développement français pour les activités des centres de services du Groupe SQLI. Ce déménagement permet de renforcer notre dynamique pour offrir une place de choix à nos collaborateurs et attirer les meilleurs profils. En tant que pôle d'industrialisation, l'ISC innove en permanence pour apporter la meilleure expérience client possible. Nous sommes fiers d'avoir lancé à Nantes, le centre de compétence de la plateforme SAP Customer Experience (Hybris). »

Ce déménagement donne aussi l'occasion à SQLI d'étendre sa visibilité et sa proximité géographique avec ses principaux partenaires et clients. Pour Stéphanie Pialat, Directrice SQLI Région Ouest :

« Il était nécessaire de rendre SQLI plus visible sur la place nantaise pour communiquer sur notre savoir-faire dans l'expérience digitale et continuer à assurer notre développement auprès de nos grands clients dans la banque, les services ou l'agribusiness. La région nantaise est extrêmement dynamique et ces nouveaux locaux aménagés pour répondre aux nouveaux usages de nos clients constituent un levier supplémentaire d'accélération de nos business local. Evidemment, cette nouvelle situation en centre-ville répond aussi parfaitement à nos enjeux RH et va nous permettre de recruter davantage de talents et experts du digital et de l'e-commerce. Nous avons appliqué les principes du design thinking où innovation collaborative et ouverture vers l'extérieur cohabitent, afin de donner toute satisfaction à nos collaborateurs et nos clients. »

Un collectif de collaborateurs engagés dans le succès de cette évolution

L'histoire commence en février 2018, lorsque SQLI met fin au bail de la Chapelle-sur-Erdre : l'occasion de chercher de nouveaux locaux, modernes et adaptés aux différents usages de l'agence et de l'Innovative Services Center. Huit mois plus tard, le Cabestan sort de terre et la destination était trouvée. Une course contre la montre s'engage pour préparer ce déménagement. Un véritable projet avec son lot d'exigences, d'intervenants, de contraintes de budget et de planning.

Une vingtaine de collaborateurs s'engagent tout au long de ce projet et à travers différentes commissions d'interventions. Les travaux avancent et progressivement les espaces se dessinent. C'est non seulement l'occasion d'aménager des locaux qui leur ressemblent, mais aussi de permettre à tous de s'épanouir et travailler dans les meilleures conditions possibles.

Les collaborateurs dessineront la suite de l'histoire ensemble à partir du 15 avril 2019 au 1, boulevard de Berlin, Nantes.