SQLI : Plan stratégique ONE FORCE 2022 & croissance organique de +6,3% au 1er semestre 2019

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, présente son plan stratégique ONE FORCE 2022 et publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2019.

Un nouveau contexte pour un nouveau départ

Depuis près de 30 ans, SQLI s'est imposé comme un expert du digital et a développé des positions fortes avec plus de 2 200 collaborateurs, dont près de la moitié hors de France, des centres de services digitaux dans 4 pays (France, Espagne, Maroc et Afrique du Sud) et des références prestigieuses parmi lesquelles 3 des 5 plus grands groupes mondiaux de Luxe ainsi qu'Airbus, Arcelor, Bridgestone, Carlsberg, Miele, Nespresso, RTE, etc.

Afin de poursuivre son développement et révéler le plein potentiel de ses experts, SQLI a défini un nouveau plan stratégique qui prend en compte les tendances de fond de l'industrie des services numériques (fragmentation du marché français des entreprises de services du numérique - ESN -, montée en puissance des services destinés au e-commerce et exigences croissantes des collaborateurs). Ce nouveau plan, baptisé ONE FORCE 2022, vise à donner au Groupe une trajectoire favorisant l'émergence d'un acteur européen d'envergure sur le marché porteur du e-commerce, tout en restaurant la dynamique de croissance et la profitabilité de l'activité ESN en France, et en tirant profit d'un socle technologique commun à l'ensemble du Groupe.

Développement des activités Digital & Technology et Commerce & Experience

Dans ce contexte, SQLI a décidé de développer deux activités selon 2 modèles économiques répondant au mieux aux caractéristiques de leur marché respectif :

Digital & Technology , activité de services numériques riche de plus 939 collaborateurs en France déployés dans 5 agences sur le territoire et qui a généré 137 M€ de chiffre d'affaires en 2018. Sur un marché fragmenté (28 000 sociétés et un leader représentant seulement 8% du marché) et en croissance moyenne de 3% par an*, cette activité s'adresse aux Directions informatiques des grandes et moyennes entreprises dans le cadre de leur transformation numérique. L'ambition est de développer des services centrés sur l'utilisateur, en combinant le meilleur des technologies et des méthodologies du digital.

, activité de services numériques riche de plus 939 collaborateurs en France déployés dans 5 agences sur le territoire et qui a généré 137 M€ de chiffre d'affaires en 2018. Sur un marché fragmenté (28 000 sociétés et un leader représentant seulement 8% du marché) et en croissance moyenne de 3% par an*, cette activité s'adresse aux Directions informatiques des grandes et moyennes entreprises dans le cadre de leur transformation numérique. L'ambition est de développer des services centrés sur l'utilisateur, en combinant le meilleur des technologies et des méthodologies du digital. Commerce & Experience, activité d'agence digitale dédiée au e-commerce, dotée de plus de 555 experts déployés dans 11 pays européens et qui a généré 95 M€ de chiffre d'affaires en 2018. Sur un marché en croissance à deux chiffres, le Groupe figure d'ores et déjà dans le Top 15 des agences dédiées à l'expérience digitale en Europe** et se positionne comme un partenaire des plateformes leaders sur le marché (Adobe/Magento, Salesforce et SAP Customer Expérience). L'ambition est de devenir un leader européen du conseil, de la mise en œuvre et du déploiement de solutions e-commerce sublimant l'expérience client des grandes marques.

Le Groupe met à la disposition de ses deux activités, ses Centres de services digitaux en France (Bordeaux et Nantes) et à l'international (Maroc, Espagne et Afrique du Sud), permettant ainsi de mutualiser les ressources et de renforcer les synergies. Ces centres de services digitaux, qui regroupent aujourd'hui 700 experts, ont la capacité de monter à plus de 1 000 talents, à iso-structure, afin d'accompagner la croissance des activités.

Des ambitions fortes de croissance rentable pour chaque activité

Le développement de chaque activité doit permette d'inscrire SQLI dans une trajectoire durable de croissance rentable.

Pour l'activité Digital & Technology, SQLI se fixe pour objectif de dégager une croissance organique moyenne du chiffre d'affaires comprise entre +3% et +5% par an, supérieure à la dynamique enregistrée par le marché français des ESN. L'ambition est de générer, à horizon 2022, un résultat opérationnel courant représentant plus de 6% du chiffre d'affaires de cette activité, contre 3% en 2018, hors apport des nouvelles activités (exemple : Cloud).

Porté par l'essor rapide des grandes plateformes e-commerce en Europe, SQLI se fixe pour objectif, pour l'activité Commerce & Experience, d'enregistrer une progression organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires comprise entre +8% et +10% jusqu'en 2022. Le focus sur les activités à plus forte valeur ajoutée et le déploiement international constituent des leviers permettant de viser une marge opérationnelle courante supérieure à 10% à terme sur cette activité (8% en 2018), hors apport des nouvelles opérations de croissance externe.

>280 M€ de chiffre d'affaires et >22 M€ de résultat opérationnel courant en 2022

Au global, SQLI se fixe un objectif de chiffre d'affaires consolidé de plus de 280 M€ à l'horizon 2022 (contre 232 M€ en 2018), grâce à la dynamique de croissance organique de ses deux activités. Pour soutenir cette trajectoire de croissance du chiffre d'affaires supérieure à 20% en 4 ans, SQLI prévoit un plan de recrutement ambitieux avec plus de 700 nouveaux postes créés sur la période, dont la moitié dans les centres de services digitaux.

A l'horizon 2022, le résultat opérationnel courant de SQLI est projeté à plus de 22 M€ (12 M€ en 2018), soit une progression attendue supérieure à 80% en 4 ans. Les coûts de mise en œuvre de ce plan stratégique sont estimés entre 2 et 3 M€ et seront essentiellement supportés sur les exercices 2019 et 2020, sans que cela ne remette en cause la perspective de croissance des résultats dès cette année.

Au-delà de cette progression organique, SQLI compte jouer un rôle fédérateur dans le mouvement de concentration des agences digitales en Europe et poursuivra l'étude d'opportunités de croissance externe afin de concrétiser son ambition de devenir un acteur européen d'envergure. La progression attendue des résultats tout au long du plan doit permettre un désendettement rapide (12,8 M€ d'endettement financier net à fin 2018), afin de constituer de nouvelles réserves au service de cette politique d'acquisitions ciblées.

Croissance organique de +6,3% au 1er semestre 2019

L'exercice 2019 s'inscrit parfaitement dans cette trajectoire de croissance et d'amélioration des résultats.

A fin juin, le chiffre d'affaires semestriel estimé s'élève à 123,2 M€, en croissance organique de +6,3% par rapport au 1er semestre 2018. A taux de change constants, la croissance ressort à +5,9%. Par ailleurs, les effectifs s'élèvent à 2 214 collaborateurs (hors stagiaires) à fin juin 2019, avec un turnover stabilisé à 25%.

Les résultats semestriels qui seront publiés le 24 septembre 2019 confirmeront l'impact favorable de cette croissance sur les résultats.

* Source : Syntec Numérique

** Source : Forrester // Entreprises comprises entre 125 M€ et 400 M€ de chiffre d'affaires