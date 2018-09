SQLI : Résultats semestriels 2018 Progression des indicateurs opérationnels & confirmation des objectifs annuels

Le résultat opérationnel courant progresse de +15% grâce à la croissance du chiffre d'affaires (+13%) et à l'amélioration des indicateurs clés (taux d'emploi, excellence opérationnelle, part des projets internationaux).

Le Groupe réaffirme ses objectifs 2018 et sa feuille de route 2020.

Croissance de 13% de chiffre d'affaires

La croissance a été portée par les prestations de développement de plateformes digitales, en France comme dans l'ensemble du réseau international qui représente désormais 63% de l'activité (52% au 1er semestre 2017). Ces activités cœur de métier se sont déroulées majoritairement auprès de grands groupes et la montée en gamme s'est traduite par une augmentation du taux journalier moyen (TJM) de +4% à 586 €.

Cette montée en gamme provient de la position reconnue du Groupe SQLI comme agence européenne de référence dédiée à l'expérience digitale (source Forrester) et d'expert du commerce digital, grâce notamment à une maîtrise technologique des plateformes de référence (SAP Hybris, Magento, Salesforce, Oracle Commerce Cloud, etc.) indispensables au leadership numérique des grands comptes.

A l'international, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 40,4 M€, en croissance de + 57% grâce à une solide dynamique organique (+6%) et à l'intégration réussie de STAR REPUBLIC (mai 2017) et OSUDIO (septembre 2017). L'international représente désormais 35% des facturations au 1er semestre 2018 contre 26% au 1er semestre 2017.

Les synergies croissantes entre l'activité commerciale des filiales internationales, l'expertise technologique des différentes entités du Groupe et les centres de services digitaux (nearshore et offshore) se sont matérialisées au 1er semestre avec notamment la mise en œuvre de plateformes pour Jotul, ArcelorMittal ou Fressnapf.

En France, le Groupe a enregistré une croissance organique de +7% en régions et un recul de 11% à Paris compte tenu de la forte tension sur les talents et d'une organisation en cours de transformation. Les premiers signes d'amélioration sont visibles dès la fin du semestre avec une forte diminution du turn over et une hausse continue du taux d'emploi.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre s'élève ainsi à 115,9 M€, en hausse de +13% (+1% à périmètre et taux de change constants).

Amélioration importante de l'ebitda et du résultat opérationnel courant

Sous l'effet de la croissance, de l'amélioration continue de la productivité et des réductions des coûts enclenchées en 2017 et poursuivies en 2018, les indicateurs clés sont en amélioration sur le semestre : le turn over en France a été ramené à 22% et s'approche des standards actuels du secteur alors que le taux d'emploi est passé de 83,1% au 1er trimestre à 85,0% au 2ème trimestre 2018. Les charges de structures ont été réduites de 3 points en un an à 20% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant progresse ainsi de +15% pour atteindre 5,3 M€ et 4,6% du chiffre d'affaires. L'excellence opérationnelle des filiales prouve l'important potentiel d'amélioration de la rentabilité du Groupe. La marge opérationnelle courante dépasse ainsi 14% du chiffre d'affaires en Suisse et 9% en Europe du Nord.

L'Ebitda s'élève à 9,9 M€ sous l'effet de la mise en œuvre des nouvelles normes IFRS 9, 15 et 16.

Les autres charges opérationnelles (2,9 M€), incluent les charges de restructuration (1,0 M€) et de déménagement (0,9 M€). Le résultat opérationnel ressort ainsi à 2,4 M€, en croissance de +25%. Le Groupe confirme son ambition de réduire de façon sensible le montant annuel des charges non courantes (6,4 M€ en 2017).

Après prise en compte du coût de la dette (1,3 M€) et de la charge d'impôts (0,6 M€), le résultat net est de 0,4 M€.

Bilan solide

La bonne gestion des flux de trésorerie d'exploitation (+0,4 M€ à fin juin 2018 contre -5,6 M€ à fin juin 2017) et le produit de l'émission de BSAAR (5,2 M€) ont permis de financer les investissements tout en poursuivant le remboursement des emprunts bancaires. Au 30 juin, le Groupe affiche ainsi un endettement financier net de 24,9 M€, en amélioration par rapport au 31 décembre 2017 (25,6 M€), pour des capitaux propres de 83,1 M€.

Objectifs confirmés

Fort de la dynamique du marché et des mesures internes engagées, SQLI table sur l'atteinte des objectifs annuels annoncés en juillet : un chiffre d'affaires de 240 M€, mixant une croissance à 2 chiffres par rapport à 2017 (212 M€) et la réalisation d'une opération ciblée de croissance externe, et un EBITDA supérieur à 23 M€.

Le Groupe sera ainsi sur la trajectoire du plan Move Up 2020 qui prévoit une croissance annuelle moyenne à 2 chiffres et un EBITDA supérieur à 14% (intégrant l'impact des normes IFRS 9, 15 et 16 dont l'impact à terme est estimé autour de 2%) à la fin du plan.

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, le 8 novembre 2018, après bourse