SQLI : Résultats semestriels 2019 Solide croissance organique et forte progression des résultats

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, présente ses résultats semestriels arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 23 septembre 2019 sous la présidence de Philippe Donche-Gay. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le Rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

Doublement du résultat opérationnel et lancement du plan stratégique ONE FORCE 2022

A fin juin, le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 123,0 M€, en croissance organique de +6% par rapport au 1er semestre 2018. Les facturations sont tirées par le développement des activités d'agence digitale européenne (pôle Commerce & Expérience) dont le chiffre d'affaires a progressé de +15%, à 52,8 M€. L'activité de services numériques en France (pôle Digital & Technology) est stable à 70,2 M€, dans un contexte de tension persistante sur les ressources. A taux de change constants, la croissance du Groupe ressort également à +6%.

Les comptes semestriels confirment, comme annoncé, l'impact favorable de cette croissance sur les résultats. Le résultat opérationnel courant progresse ainsi de +14%, à 6,0 M€, soit 4,9% du chiffre d'affaires. La forte réduction des charges non courantes (1,4 M€ contre 2,9 M€ un an plus tôt) permet d'amplifier cette dynamique et de faire progresser le résultat opérationnel de +94% (4,7 M€) et le bénéfice net de +563%, à 2,4 M€.

Structure financière saine

Au 31 décembre 2018, SQLI affiche un endettement financier net, hors obligations locatives (IFRS 16), de 22,7 M€, pour des capitaux propres de 88,5 M€. Ce niveau d'endettement est notamment lié à une hausse conjoncturelle du besoin en fonds de roulement (+12 M€) du fait d'un volume élevé de factures à émettre et d'un moindre recours à l'affacturage. Le ratio d'endettement financier net sur fonds propres est ainsi de 26%.

Pour mémoire, SQLI a levé 3,6 M€ début septembre 2019 via l'exercice de Bons de souscriptions d'actions (BSA) par les principaux actionnaires du groupe, Amar Family Office et Nobel.

Mise en place du plan ONE FORCE 2022

Le 1er semestre 2019 a été marqué par la définition et la présentation, début juillet, du plan stratégique ONE FORCE 2022. Ce plan vise à donner au Groupe une trajectoire favorisant l'émergence d'un acteur européen d'envergure sur le marché porteur du e-commerce (pôle Commerce & Expérience), tout en restaurant la dynamique de croissance et la profitabilité de l'activité ESN en France (pôle Digital & Technology), et en tirant profit d'un socle technologique commun à l'ensemble du Groupe.

Ce plan doit permettre de soutenir une dynamique de croissance du chiffre d'affaires supérieure à 20% en 4 ans et de projeter le résultat opérationnel courant à plus de 22 M€, soit une hausse attendue supérieure à 80% en 4 ans, hors croissance externe.

SQLI compte également jouer un rôle fédérateur dans le mouvement de concentration des agences digitales en Europe et poursuit à ce titre l'étude d'opportunités de croissance externe.

Tendances pour 2019

SQLI prévoit, pour l'ensemble de l'exercice 2019, une croissance de son chiffre d'affaires portée par la progression robuste du pôle Commerce & Experience et l'amélioration progressive du pôle Digital & Technology dans un marché français des services numériques moins favorable.

Cette croissance maîtrisée doit permettre de confirmer la progression engagée des résultats.

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019, le 14 novembre 2019, après Bourse.