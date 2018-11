SQLI : Roland Fitoussi a réduit son exposition

15/11/2018 | 12:27

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration à titre de régularisation selon laquelle le 31 octobre, Roland Fitoussi, qui récemment encore présidait le conseil d'administration de SQLI, a franchi en baisse les seuils de et 5% du capital et des droits de vote de la société.



Rappelons que SQLI a annoncé, le 26 septembre, le remplacement de Roland Fitoussi, 'démissionnaire pour convenances personnelles', par Hervé de Beublain en tant que président du conseil d'administration.



En date du 31 octobre, et après la cession de titres hors marché, Roland Fitoussi ne détenait plus, via ses holdings Sethi et Hip Fenelon, que 0,97% du capital de SQLI et 0,84% des voix.





