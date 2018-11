SQLI : SAIL.cloud embarque avec SQLI et Microsoft

SQLI ACCOMPAGNE LE DEVELOPPEMENT DE SAIL.CLOUD, LA PREMIERE PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE TRACKING DES ACTIVITES NAUTIQUES

SAIL.cloud est une jeune start-up, basée à La Rochelle, qui vise à mettre la lumière sur les activités nautiques pratiquées par près de 100 millions de passionnés à travers le monde, grâce à une plateforme communautaire de tracking. Patrick Paul, le fondateur, est accompagné de Pierrick Blons, Lead Microsoft Azure chez SQLI. Pierrick Blons se porte garant du bon développement de la solution en endossant le rôle de CTO et en prenant en charge toute la partie R&D autour de la technologie Azure.

Le Strava du nautisme

Sur le même principe que la célèbre application sportive, SAIL.cloud recueille, agrège et valorise les données disponibles (localisation, navigation, performances, environnement et fonctionnement), qu'elles soient fournies par les ordinateurs ou les instruments disponibles à bord des bateaux, les smartphones ou les montres connectées utilisés lors de la pratique des activités nautiques.Chaque sortie se synchronise sur une plateforme communautaire vouée à rassembler les navigateurs, amateurs comme passionnés. L'utilisation de SAIL.cloud augmente la sécurité de la pratique nautique en offrant une visibilité en temps réel sur la position et les conditions de navigation des pratiquants. La plateforme brasse un nombre colossal de données, elle traite aujourd'hui plus de 22 millions de positions de bateaux.

Une plateforme B2B

En dehors de ce réseau social nautique, SAIL.cloud propose une offre B2B. Aujourd'hui, moins d'1% des courses à la voile bénéficient d'une solution de tracking. La plateforme s'adresse aux organisateurs de régates et aux clubs nautiques pour leur proposer une solution complète d'accompagnement dans la gestion de leurs événements : inscriptions des bateaux, visualisation des parcours, suivi en temps réel des concurrents, sécurité… Aujourd'hui, l'offre SAIL.cloud a déjà été utilisée avec succès sur plusieurs courses renommées : la Longue Route, le Tour du Finistère ou encore la Transquadra.

Un partenariat avec Microsoft

SQLI intervient dans le projet sur les parties développement et conseil. Le Groupe met à disposition de SAIL.cloud son expertise sur la technologie AZURE pour le déploiement de la solution, ainsi que des ressources dans le cadre d'un programme de R&D. SAIL.cloud vient d'intégrer le programme Microsoft for StartUps et bénéficie d'une dotation de 120 mille dollars de consommation AZURE, ainsi que d'un accompagnement commercial et technique sur la solution. En soutenant la croissance business de SAIL.cloud dans le cadre de ce programme, SQLI renforce son partenariat avec Microsoft, dont le Groupe est déjà Gold Partner.

Site : https://sail.cloud