SQLI : Wax Interactive habille de rose les nouvelles cartes collection de Société Générale

Création d'une collection de cartes bancaires généreuses aux couleurs d'Octobre Rose

Le 1er octobre 2018, WAX Interactive, l'agence digitale de SQLI, a accompagné Société Générale dans son lancement de nouvelles cartes Collection Caritative. Les cartes portent les couleurs d'Octobre Rose, pour souffler les 25 bougies du mouvement qui s'emploie à lutter contre le cancer du sein.

A chaque utilisation de la carte, Société Générale verse 5 centimes d'euro au profit des recherches menées par l'Institut Pierre & Marie Curie. En 2017, Société Générale a ainsi versé plus d'un million d'euros à ses associations partenaires dans le cadre de l'utilisation des cartes Collection Caritative.

Un partenariat avec deux célèbres Instagrammeuses

Depuis 8 ans, WAX Interactive accompagne Société Générale dans la stratégie d'animation de ses cartes bancaires, par l'intégration de réalité augmentée (cartes rugby, cartes jeunes) ou par la création de collections (Ladurée, Pokémon, Space Invaders ou encore Monsieur, Madame). Pour sa première collaboration sur une carte caritative, l'agence digitale s'appuie sur un tout nouveau partenariat…

Natacha Birds et Anna Dawson, aka The Balloon Diary, deux célèbres influenceuses, se sont réunies sous la bannière rose et se sont associées à Société Générale pour signer la collection de cartes bancaires. Les deux jeunes femmes animent et engagent de larges communautés sur Instagram : elles rassemblent plus de 400 000 abonnés à elles deux.

Dans les pas de Marie Curie

Au printemps dernier, Aurore Vast et Paul Teyssedre (Directeurs de WAX Loyalty) ont organisé une rencontre avec les deux influenceuses à l'Institut Pierre et Marie Curie où furent menées les premières expériences de radiothérapie. En compagnie d'Agnès Hubert, Directrice du Mécénat de l'Institut, elles y ont rencontré les chercheurs. Natacha et Anna ont ensuite pris le chemin du siège flambant neuf de SQLI à Levallois pour imaginer et dessiner ensemble le design des cartes bancaires.

#matouchederose, le hashtag généreux

Afin d'accompagner le lancement de la collection Octobre Rose de Société Générale, WAX Interactive a développé un site dédié qui présente l'opération et rappelle l'importance de soutenir la recherche. Du côté d'Instagram, Natacha Birds et The Balloon Diary témoignent de leur engagement solidaire au travers du hashtag #matouchederose.

Du 1er au 31 octobre, ce hashtag est un signe de ralliement et de sensibilisation autour de la lutte contre le cancer du sein. Chacune des utilisations du hashtag fait monter une jauge chez Société Générale. Une fois atteinte, la banque délivrera un don de 5000 euros à l'Institut Pierre & Marie Curie ! SQLI, de son côté, soutient également la cause en versant un don de 2000 euros.

