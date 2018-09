SQLI : boosté par une analyse positive

27/09/2018 | 13:57

Le titre gagne plus de +3% suite à le relèvement de recommandation de Portzamparc.



Les spécialistes des 'smidcaps' se montrent plus offensifs sur le dossier SQLI : précédemment à 'renforcer', ils sont passés à l'achat ce matin. Même si l'objectif de cours est écrêté de 32,5 à 30,9 euros, le potentiel de hausse demeure supérieur à 20%.



Selon une note, ce sont des ventes semestrielles 'sans surprise' que l'ESN a présenté, 'avec une performance encore dégradée (...) et toujours tirée vers le bas par Paris, mais plus de charges non courantes que prévu', indique une note. Le groupe confirme cependant avoir mis un terme à son problème de 'turnover', 'élément clé pour matérialiser le redressement attendu au 2e semestre et en 2019', ajoute Portzamparc.



Si les analystes réduisent légèrement leurs prévisions de résultats pour 2018, ils ajoutent : 'Le titre a actuellement un newsflow dégradé mais nous considérons que la valorisation est suffisamment basse pour se positionner dans une optique moyen-terme alors que les leviers de redressement sont intéressants et en partie 'mécaniques''.



