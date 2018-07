SQLI : croissance interne de 1% sur le semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SQLI a réalisé un chiffre d’affaires de 115,7 millions d'euros au premier semestre 2018 soit une progression de 13% en données consolidées et de 1% à périmètre et taux de change constants. "Cette croissance traduit une performance contrastée entre la France, où le groupe a souffert d’une forte tension sur les effectifs, en particulier à Paris, et l’international qui confirme son potentiel de croissance rentable", a précisé le groupe de services dédié au monde du digital.Le turnover du groupe est en baisse de près de 2 points et atteint désormais 25% au deuxième trimestre contre 26,8% au premier trimestre. Cette amélioration est particulièrement visible sur l'agence de Paris avec une baisse de près de 10 points.Cette baisse du turnover a permis une amélioration notable sur le taux d'emploi de SQLI, qui est passé de 83,1% au premier trimestre à 85% au deuxième trimestre 2018.Pour l'ensemble de l'année 2018, SQLI maintient son objectif de réaliser un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros et table sur un Ebitda supérieur à 23 millions d'euros.