SQLI : lève des fonds pour réaliser des acquisitions ciblées

SQLI a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 3,6 millions d’euros, soit 4,1% du capital avant l’opération. Elle a pris la forme de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) acquis par Amar Family Office et Nobel, les premiers actionnaires du groupe de services dédiés au monde du digital, auprès des principaux dirigeants. A l'issue de cette opération, Amar Family Office et Nobel détiennent, respectivement, 12% et 9,7% du capital du groupe contre 10,4% et 8% auparavant.Dans le détail, ils ont acquis, le 20 août 2019, 182 808 bons de souscription auprès de Didier Fauque, Directeur général, et Thierry Chemla, Directeur général délégué, au prix unitaire de 3,10 euros par BSA. Chaque BSA donnait le droit de souscrire à une action nouvelle au prix d'exercice de 19,90 euros, ce qu'ils ont fait.Cette émission entraîne en outre la création de 4 570 actions au titre de l'attribution gratuite d'actions nouvelles, à raison de 1 action nouvelle à raison de 40 actions existantes, décidée par le Conseil d'administration de SQLI au cours de sa réunion du 18 juillet 2018" Cette opération est un gage de confiance fort de la part de nos premiers actionnaires qui renforcent leurs participations au capital à un prix total – coût d'acquisition des BSA et prix d'exercice – supérieur au cours de Bourse actuel. " a commenté Philippe Donche-Gay, le Président de SQLI.Les fonds levés seront utilisés pour réaliser des acquisitions ciblées afin que SQLI puisse jouer un rôle fédérateur dans le mouvement de concentration des agences digitales en Europe. Cette politique de croissance externe est l'un des principaux axes du plan stratégique, One Force 2022, dévoilé début juillet.En Bourse, l'action SQLI (+0,73% à 19,30 euros) échappe à la baisse du marché.