SQLI : vise une marge opérationnelle courante d'un peu moins de 8% en 2022

SQLI a présenté son nouveau plan stratégique baptisée One Force 2022, comme il l’avait annoncé en mars dernier du fait de l’échec du précédent. En Bourse, l’action du groupe informatique cède 1,47% à 23,45 euros, ce plan étant jugé conservateur. Il repose sur la revitalisation de l’activité de services informatiques en France et le développement l’activité d’agence digitale à l’international.Pour l'activité Digital & Technology,qui s'adresse aux Directions informatiques des grandes et moyennes entreprises dans le cadre de leur transformation numérique, il vise une croissance organique moyenne du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% par an. L'ambition est de générer, à horizon 2022, un résultat opérationnel courant représentant plus de 6% du chiffre d'affaires de cette activité, contre 3% en 2018, hors apport des nouvelles activités (exemple : Cloud).Pour l'activité Commerce & Experience, agence digitale dédiée au e-commerce, SQLI cible une progression organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% jusqu'en 2022. Le focus sur les activités à plus forte valeur ajoutée et le déploiement international constituent des leviers permettant de viser une marge opérationnelle courante supérieure à 10% à terme sur cette activité (8% en 2018), hors apport des nouvelles opérations de croissance externe.Au global, SQLI se fixe un objectif de chiffre d'affaires consolidé de plus de 280 millions d'euros à l'horizon 2022 (contre 232 millions d'euros en 2018). Pour soutenir cette trajectoire de croissance du chiffre d'affaires supérieure à 20% en 4 ans, SQLI prévoit un plan de recrutement ambitieux avec plus de 700 nouveaux postes créés sur la période.A l'horizon 2022, le résultat opérationnel courant de SQLI est projeté à plus de 22 millions d'euros (12 millions d'euros en 2018), soit une progression attendue supérieure à 80% en 4 ans. La marge opérationnelle courante s'élèvera à 7,85%.Les coûts de mise en oeuvre de ce plan stratégique sont estimés entre 2 et 3 millions d'euros et seront essentiellement supportés sur les exercices 2019 et 2020, sans que cela ne remette en cause la perspective de croissance des résultats dès cette année.Au-delà de cette progression organique, SQLI compte jouer un rôle fédérateur dans le mouvement de concentration des agences digitales en Europe et poursuivra l'étude d'opportunités de croissance externe afin de concrétiser son ambition de devenir un acteur européen d'envergure.La progression attendue des résultats tout au long du plan doit permettre un désendettement rapide (12,8 millions d'euros d'endettement financier net à fin 2018), afin de constituer de nouvelles réserves au service de cette politique d'acquisitions ciblées.A fin juin, le chiffre d'affaires semestriel estimé s'élève à 123,2 millions d'euros, en croissance organique de 6,3%. A taux de change constants, la croissance ressort à 5,9%. Par ailleurs, les effectifs s'élèvent à 2 214 collaborateurs (hors stagiaires) à fin juin 2019, avec un turnover stabilisé à 25%.Selon Oddo BHF, ce plan stratégique " plus pragmatique qu'à l'accoutumée visera aussi à redonner de la crédibilité boursière à une société au track record mouvementé, et au positionnement quelque fois peu clair ".