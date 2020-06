Sqli : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 JUIN 2020 À HUIS CLOS

Dans le contexte de pandémie de COVID-19, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l'Assemblée Générale de la société SQLI du 25 juin 2020 à 9h se tiendra exceptionnellement hors la présence physique de ses actionnaires, au siège social de la Société, au 166, rue Jules Guesde -92300 Levallois Perret.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée Générale de préférence via un formulaire de vote par correspondance (à l'aide du formulaire de vote ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACESS) ou à défaut, en donnant pouvoir au Président. L'Assemblée Générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant l'Assemblée Générale et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l'ordre du jour.

Les modalités de participation à distance à l'Assemblée Générale sont précisées dans la rubrique dédiée sur le site de la Société : www.sqli.com

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, le 28 juillet 2020, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 239 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



relations Investisseurs

Olivier Stephan – 01 85 64 20 20 – ostephan@sqli.com

Jérôme Fabreguettes-Leib – 01 53 67 36 78 – jfl@actus.fr

Relations Presse financière

Nicolas Bouchez –01 53 67 36 74 – nbouchez@actus.fr

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63883-sqli_cp_ag_2020.pdf

