Sqli : AUGMENTATION DE CAPITAL DE 3,6 M EUR / EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Communiqué de presse

2 septembre 2019

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 3,6 M€, via l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) acquis par Amar Family Office et Nobel auprès des principaux dirigeants. Cette opération témoigne de la confiance des premiers actionnaires du groupe envers la stratégie de développement de SQLI, matérialisée par le lancement du plan stratégique ONE FORCE 2022 présenté début juillet 2019.

Amar Family Office et Nobel, principaux actionnaires de SQLI avec respectivement 10,4% et 8,0% du capital social avant l'opération, ont acquis, le 20 août 2019, 182 808 bons de souscription (BSA)[1] auprès de Didier Fauque, Directeur général, et Thierry Chemla, Directeur général délégué, au prix unitaire de 3,10 € par BSA. Chaque BSA donnait le droit de souscrire à une action nouvelle au prix d'exercice de 19,90 €[2].

Consécutivement à cette acquisition, Amar Family Office et Nobel ont exercé la totalité de ces BSA, se traduisant par l'émission de 182 808 actions nouvelles au prix de 19,90 €2, soit une augmentation de capital de 3 637 879,20 €, représentant 4,1% du capital (avant l'opération). En outre, cette émission entraîne également la création de 4 570 actions au titre de l'attribution gratuite d'actions nouvelles, à raison de 1 action nouvelle à raison de 40 actions existantes, décidée par le Conseil d'administration de SQLI au cours de sa réunion du 18 juillet 2018 (lire le communiqué de presse du 20 juillet 2018).

A l'issue de l'opération, le capital social de SQLI est désormais constitué de 4 613 975 actions. A l'issue de cette opération, Amar Family Office et Nobel détiennent, respectivement, 12,0% et 9,7% du capital de SQLI.

PHILIPPE DONCHE GAY, PRÉSIDENT DE SQLI, DÉCLARE :

« Cette opération est un gage de confiance fort de la part de nos premiers actionnaires qui renforcent leurs participations au capital à un prix total – coût d'acquisition des BSA et prix d'exercice – supérieur au cours de Bourse actuel. »

DIDIER FAUQUE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SQLI, DÉCLARE :

« Quelques semaines après la présentation de notre plan stratégique ONE FORCE 2022, qui vise notamment à faire de SQLI un acteur européen d'envergure sur le marché porteur du e-commerce et à porter le chiffre d'affaires du groupe à plus de 280 M€ à l'horizon 2022, les fonds levés vont être mis au service de la politique d'acquisitions ciblées, afin que SQLI puisse jouer un rôle fédérateur dans le mouvement de concentration des agences digitales en Europe. »

SQLI publiera ses résultats du 1er semestre 2019,

le 24 septembre 2019, après Bourse.

Recevez gratuitement toute l'information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2400 collaborateurs sont répartis dans 32 agences dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 232 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



https://www.sqli.com

Suivez SQLI sur Linkedin

Suivez SQLI sur Facebook et Twitter

relations Investisseurs

Nicolas Rebours – Directeur Général Délégué - 01 85 64 20 20

Relations Presse financière

Nicolas Bouchez –01 53 67 36 74 – nbouchez@actus.fr

[1] Le Conseil d'administration du 16 septembre 2014 a attribué 215 784 Bons de souscription d'actions (BSA) à Didier Fauque, Directeur Général (143 856 BSA) et Thierry Chemla, Directeur Général Délégué (71 928 BSA). Au 31 décembre 2018, le nombre de BSA restant à exercer s'élevait à 187 378.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59877-sqli_cp_exercice-bsa_0919.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…)

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews