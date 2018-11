Sqli : AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS

Communiqué de presse

13 novembre 2018

SQLI annonce une augmentation de capital réservée aux personnes adhérentes du Plan d'Epargne de Groupe (PEG).

Le Conseil d'Administration de SQLI réuni le 12 octobre 2018, usant de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2018, a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission de 17 500 actions d'une valeur nominale de 0,80 € à souscrire en numéraire.

Le prix de souscription, fixé ce jour à 18,00 € par le Directeur Général Délégué, sur délégation du Conseil d'administration, est égal à 80% de la moyenne des cours d'ouverture de l'action SQLI cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour.

La période de souscription est ouverte du 14 novembre 2018 au 14 décembre 2018 inclus.

En cas de souscription de la totalité des actions offertes, le capital social de SQLI sera porté de 3 540 628,80 € (correspondant au capital social constaté au 27 juillet 2018) à 3 554 628,80€. Le montant nominal de l'opération représenterait donc, s'il était intégralement souscrit, environ 0,39% de ce capital social post opération. L'augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence des actions effectivement souscrites.

La documentation relative à l'opération est disponible sur le site Internet www.sqli.com.

Une demande d'admission sur Euronext à Paris des actions nouvelles sera effectuée immédiatement après la date de réalisation de l'augmentation de capital sur la même ligne que les actions anciennes (code : FR0011289040).

SQLI publiera son chiffre d'affaires de l'exercice 2018, le 14 février 2019, après bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international dédié à l'expérience digitale et spécialisé dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement mondial et l'exploitation de plateformes de Commerce digital. Un positionnement unique au confluent du conseil, du marketing et de la technologie, permet à ses équipes d'experts d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur efficacité en réinventant l'expérience client, partenaire et collaborateur.

Ses 2 400 collaborateurs sont répartis dans 32 agences dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

Nicolas Rebours – Directeur Général Délégué - 01 85 64 20 20

Nicolas Bouchez –01 53 67 36 74 – nbouchez@actus.fr

