14 novembre 2019

14 novembre 2019

SQLI, groupe européen de services dédiés au monde du digital, annonce un chiffre d'affaires à fin septembre 2019 de 177,4 M€, en progression de +4,7%, grâce à la solide performance du pôle Commerce & Expérience. A taux de change constants, la croissance du Groupe ressort à +4,2%.

M€ - normes IFRS – données non auditées 2018 2019 Variation 1ER SEMESTRE 115,9 123,0 +6,1% 3ÈME TRIMESTRE 53,6 54,4 +1,6% CUMUL 9 MOIS 169,5 177,4 +4,7% dont DIGITAL & TECHNOLOGY 101,3 101,0 -0,4% dont COMMERCE & EXPERIENCE 68,2 76,4 +12,1%

A 54,4 M€, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 est en progression de +1,6% (+1,1% à taux de change constants). Les 9 premiers mois de l'année affichent des performances contrastées entre les activités d'agence digitale européenne (pôle Commerce & Expérience), en progression de +12,1% à 76,4 M€ (+7,0% au 3ème trimestre à 23,6 M€), et l'activité de services numériques en France (pôle Digital & Technology), en repli de 0,4% à 101,0 M€ (-2,2% au 3ème trimestre à 30,8 M€). Elles reflètent les priorités du plan stratégique ONE FORCE 2022.

CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DU PÔLE COMMERCE & EXPERIENCE

Le pôle Commerce & Expérience poursuit sa conquête commerciale avec plusieurs nouvelles références remportées au cours du trimestre, en France (Intersport), en Suisse (Lycra), au Belux (Brutélé / Voo) et au Royaume-Uni (Radley). En Suède, le Groupe a également remporté le Prix de la Solution digitale la plus innovante aux Trophées Web Episerver 2019, pour sa collaboration avec Rapunzel of Sweden. Le pôle renforce ainsi sa position reconnue d'expert dans la mise en œuvre de dispositifs digitaux autour des plateformes de référence, notamment Adobe Magento et SAP Hybris.

Afin d'accompagner cette dynamique de croissance, l'effectif du pôle est passé de 537 collaborateurs facturables fin 2018 à 593 à fin septembre 2019. Cet effectif n'intègre pas les ressources facturables des centres de services (626 collaborateurs à fin septembre contre 605 à fin 2018) qui travaillent pour les deux pôles d'activité.

Dans ce contexte, le pôle Commerce & Expérience devrait afficher une croissance sur l'année 2018 dans le haut de la fourchette indicative fixée pour le plan (+8% à +10% par an).

AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ DU PÔLE DIGITAL & TECHNOLOGY

Le pôle Digital & Technology affiche un léger repli de ses facturations, dans un contexte de marché français des services numériques moins favorable, notamment pour le segment Banques – Assurances, et de préparation du plan stratégique avec un focus sur la progression de la rentabilité opérationnelle et la baisse des charges non courantes. Le Groupe a ainsi engagé des mesures de rationalisation de ses activités et d'ajustement des effectifs de ses agences qui sont passés de 766 collaborateurs facturables à fin 2018 à 682 à fin septembre 2019.

Les résultats annuels du pôle Digital & Technology devraient montrer une amélioration par rapport à 2018.

TENDANCES POUR 2019

La fin de l'exercice sera marquée par la mise en place de l'organisation qui doit porter le plan stratégique sur les exercices 2020 à 2022. Dans contexte, le Groupe prévoit toujours une croissance de son chiffre d'affaires annuel et une progression plus rapide de ses résultats, confirmant la dynamique engagée d'amélioration de la rentabilité opérationnelle courante et la réduction des charges non courantes.

SQLI publiera son chiffre d'affaires annuel 2019,

le 6 février 2020, après Bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe international de services dédiés au monde du Digital, combinant le meilleur des technologies et des méthodologies pour créer des applications et services centrés sur l'utilisateur et des solutions e-Commerce sublimant l'expérience client.

Son positionnement unique s'appuyant sur un modèle de spécialiste du commerce, des technologies et de la transformation des compétences, conjugué avec la capacité de production de ses centres de services digitaux, permet au Groupe SQLI d'accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes, de leur notoriété ainsi que de leur performance interne.

Ses 2200 collaborateurs sont répartis dans 13 pays : France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Suède, Pays Bas, Danemark, Espagne, Afrique du Sud et Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 232 M€.

Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).



